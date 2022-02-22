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Путин: Спекуляции о желании восстановить Российскую империю не соответствуют действительности

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Президент России опроверг сообщения о том, что РФ якобы хочет восстановить границы Российской империи.

«Сразу же хочу сказать: мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует Владимира Путина 22 февраля РИА Новости.

По словам президента, на фоне новостей о признании ДНР и ЛНР появились сплетни о якобы желании РФ восстановить империю.

Путин заверил, что российская сторона признает «новые геополитические реалии» и укрепляет взаимодействия с бывшими советскими республиками.

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Комментарии (28)

***_555
А как же вчерашняя речь? Раздвоение какое-то.
X-кот
ну прямо как дышит.. я не я и хата не моя.
Глубинным нормально. Пока одна речь дойдет до мозгов, расположенных глубоко в..., тут уж следующая речь туда пытается залезть - вытесняет.. рыбы мои, как вам все хорошо!
AP-SPb
Ну в общем-то не новость. Что имеем не перзидента, а трусишку-зайку-серенького.
А был бы нормальный руководитель было бы очень мило. И начать надо было бы с Княжества Финского и Калифорнии... ;)
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