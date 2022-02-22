Путин: Спекуляции о желании восстановить Российскую империю не соответствуют действительности

Президент России опроверг сообщения о том, что РФ якобы хочет восстановить границы Российской империи.



«Сразу же хочу сказать: мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует Владимира Путина 22 февраля РИА Новости.



По словам президента, на фоне новостей о признании ДНР и ЛНР появились сплетни о якобы желании РФ восстановить империю.



Путин заверил, что российская сторона признает «новые геополитические реалии» и укрепляет взаимодействия с бывшими советскими республиками.

