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Петербурженка, избивавшая с возлюбленным годовалую дочь, проведет пять лет в колонии

В Петербурге осудили молодую маму и ее гражданского мужа, которые издевались над годовалым ребенком. Женщина отправится в колонию, молодой человек отделался условным сроком, сообщает 22 февраля пресс-служба городской прокуратуры.

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Суд установил, что с июля по сентябрь 2020 года 21-летняя петербурженка систематически избивала годовалую дочь вместе с 22-летним сожителем Александром Пельцером. За девочкой плохо ухаживали и не обеспечивали ей полноценное питание, у нее не было одежды по сезону и вещей, необходимых для развития ребенка.

Также выяснилось, что издевательства начались еще до сожительства с Пельцером: с мая по июнь в квартире в поселке Солнечное мать тоже била ребенка — ее раздражало «непослушание», а воспитывать и содержать дочь не хотелось.

Мать вину не признала — заявила, что заботилась о дочери хорошо, повреждений не наносила. Пельцер и сам признался, и сожительницу изобличил. Ему назначили 3,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года, а вот мать девочки проведет в колонии общего режима 5 лет. В зависимости от роли фигурантов признали виновными в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, а также в неисполнении родительских обязанностей.

«Фонтанка» рассказывала, что в сентябре 2020-го годовалая девочка попала в больницу Василеостровского района с гематомами разной степени давности, ей понадобилась трепанация черепа. Мужчина, который находился с ней в квартире, врал, что она неудачно упала с кровати. Было установлено, что Пельцер с гражданской женой часто пили и издевались над ребенком.

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Комментарии (8)

мухомор
История примерзнейшая.
Но удивляет одни момент в подаче информации Фонтанкой (во всех статьях по этой теме).
Фамилия сожителя есть в каждой статье, а вот фамилии матери нет.
Чем так Тамара Калмуратова так заслужила такую избирательную анонимность от редакторов Фонтанки?
Калмуратова заслужила, а Пельцер нет. Хм.
Antivse
Почему в материале имя аленя есть, а яжматери нету?
Серафима Чугункина
Пельцеры...
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