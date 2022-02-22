Петербурженка, избивавшая с возлюбленным годовалую дочь, проведет пять лет в колонии

Суд установил, что с июля по сентябрь 2020 года 21-летняя петербурженка систематически избивала годовалую дочь вместе с 22-летним сожителем Александром Пельцером. За девочкой плохо ухаживали и не обеспечивали ей полноценное питание, у нее не было одежды по сезону и вещей, необходимых для развития ребенка.



Также выяснилось, что издевательства начались еще до сожительства с Пельцером: с мая по июнь в квартире в поселке Солнечное мать тоже била ребенка — ее раздражало «непослушание», а воспитывать и содержать дочь не хотелось.

