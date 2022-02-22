Петербурженка, избивавшая с возлюбленным годовалую дочь, проведет пять лет в колонии

Суд установил, что с июля по сентябрь 2020 года 21-летняя петербурженка систематически избивала годовалую дочь вместе с 22-летним сожителем Александром Пельцером. За девочкой плохо ухаживали и не обеспечивали ей полноценное питание, у нее не было одежды по сезону и вещей, необходимых для развития ребенка.
Также выяснилось, что издевательства начались еще до сожительства с Пельцером: с мая по июнь в квартире в поселке Солнечное мать тоже била ребенка — ее раздражало «непослушание», а воспитывать и содержать дочь не хотелось.
Мать вину не признала — заявила, что заботилась о дочери хорошо, повреждений не наносила. Пельцер и сам признался, и сожительницу изобличил. Ему назначили 3,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года, а вот мать девочки проведет в колонии общего режима 5 лет. В зависимости от роли фигурантов признали виновными в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, а также в неисполнении родительских обязанностей.
«Фонтанка» рассказывала, что в сентябре 2020-го годовалая девочка попала в больницу Василеостровского района с гематомами разной степени давности, ей понадобилась трепанация черепа. Мужчина, который находился с ней в квартире, врал, что она неудачно упала с кровати. Было установлено, что Пельцер с гражданской женой часто пили и издевались над ребенком.