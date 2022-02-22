FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Взрыв колеса «Урала» убил проходившего мимо ребенка в Красноярском крае

0
Печать

Трагический случай произошел днем 22 февраля в Эвенкийском районе Красноярского края. Ребенок погиб при взрыве колеса грузовой машины во время бортировки.

Около трех часов дня по местному времени (11 часов утра мск) водитель грузовика «Урал» без госномеров бортировал спущенное колесо в поселке Суломай. Мужчина оставил включенным компрессор для накачки шины, и когда мимо проходили двое детей, колесо взорвалось и отлетело в одного из них, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

В результате 9-летний ребенок погиб. Краевая прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Ведомство установит все обстоятельства трагедии и даст оценку действиям водителя.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний