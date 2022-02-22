Взрыв колеса «Урала» убил проходившего мимо ребенка в Красноярском крае

Трагический случай произошел днем 22 февраля в Эвенкийском районе Красноярского края. Ребенок погиб при взрыве колеса грузовой машины во время бортировки.



Около трех часов дня по местному времени (11 часов утра мск) водитель грузовика «Урал» без госномеров бортировал спущенное колесо в поселке Суломай. Мужчина оставил включенным компрессор для накачки шины, и когда мимо проходили двое детей, колесо взорвалось и отлетело в одного из них, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

В результате 9-летний ребенок погиб. Краевая прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Ведомство установит все обстоятельства трагедии и даст оценку действиям водителя.