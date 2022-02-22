Группа ЦДС увеличила в 2021 году объемы строительства на 34% до 975 тыс. кв. м

Объем текущего строительства Группы ЦДС на конец 2021 года достиг 975,2 тыс. кв. м — это на 34% больше показателей 2020 года. Таким образом, по данным Единого реестра застройщиков на 1 февраля, компания вошла в топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в стране и заняла первое место по этому показателю в Ленобласти, сообщили в пресс-службе компании.
Продажи за последний квартал составили 79,8 тыс. кв. м и 238,1 тыс. кв. м в целом за 2021 год.
— 2021 год стал важной вехой в развитии компании, — рассказал Михаил Медведев, генеральный директор Группы ЦДС. — Мы показали существенный рост по основным операционным показателям, на треть увеличили объемы текущего строительства и в конце года вплотную приблизились к планке в один млн кв. м.
В 2021 году группа сконцентрировалась на развитии масштабных проектов по комплексному освоению территорий, в том числе в Новосаратовке, и ввела в эксплуатацию ряд ключевых объектов. В четвертом квартале 2021 года компания ввела в эксплуатацию 41,8 тыс. кв. м жилья и 438тыс. кв. м по итогам 2021 года.