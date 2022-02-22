FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Ювелирный подход. В продуктовом на Народной застряли воры, которые вошли через дыру в полу

0
Печать

Магазин фермерских продуктов в Невском районе Петербурга брали так, будто это ювелирный. Название сети оказалось говорящим, но не для преступников с циркулярной пилой.

Одна из торговых точек интернет-магазина фермерских продуктов «Удачный» на Народной улице, 8, подверглась нападению накануне около девяти часов вечера. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 февраля. Двое вошли в парадную жилой пятиэтажки, в цоколе которой расположен магазин, спустились в подвал и оттуда пробрались в кабинет управляющего.

Дальше парочка ринулась к сейфу, но просчиталась. Персонал ещё не успел разойтись по домам. Преступников с гвоздодёром и пилой поймали на месте, полицию вызвал хозяин кабинета.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что задержаны 43-летний житель Петербурга и гость из Пскова 45 лет. Оба официально не трудоустроены, в прошлом привлекались за имущественные преступления. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний