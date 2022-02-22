Ювелирный подход. В продуктовом на Народной застряли воры, которые вошли через дыру в полу

Магазин фермерских продуктов в Невском районе Петербурга брали так, будто это ювелирный. Название сети оказалось говорящим, но не для преступников с циркулярной пилой.



Одна из торговых точек интернет-магазина фермерских продуктов «Удачный» на Народной улице, 8, подверглась нападению накануне около девяти часов вечера. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 февраля. Двое вошли в парадную жилой пятиэтажки, в цоколе которой расположен магазин, спустились в подвал и оттуда пробрались в кабинет управляющего.

