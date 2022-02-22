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Манежная площадь перекрыта до вечера, там играют в мини-футбол в память о погибших пожарных

В центре Петербурга 22 февраля перекрыты движение и парковка транспорта на одной из площадей; на месте множество пожарных машин и даже катер МЧС. Причиной стал День памяти погибших пожарных.

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Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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По данным СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», с девяти часов вечера 21 февраля и до пяти вечера 22 февраля Манежная площадь закрыта для проезда транспорта. На этот же срок запрещено парковаться как на самой площади, так и на Кленовой улице, вдоль дома 4. Там проводится ХХVIII международный турнир по мини-футболу.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», турнир посвящен памяти пожарных, погибших при исполнении. На мини-футбол в Зимний стадион привезли курсантов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, у здания припарковано множество пожарной техники, и даже снегоход и катер МЧС, работает полевая кухня. Вход на мероприятие свободный.

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Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Утром 23 февраля 1991 года в здании гостиницы «Ленинград» вспыхнул пожар, захвативший в заложники почти 300 человек. Огонь за короткое время полностью охватил седьмой и частично восьмой и девятый этажи. Люди в номерах оказались отрезанными от выходов из здания. Пожарные вывели из пылающих помещений 253 человека, еще 36 человек вынесли на руках. Девять огнеборцев погибли. С тех пор в петербургском гарнизоне пожарной охраны 23 февраля принято считать днем памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

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Комментарии (4)

Артист ритуальных услуг
Предлагаю навальнятам выйти на митинг в парк героев-пожарных! для симметрии.
260569221
Что за бред???
Люди погибли… а эти веселятся…
Leo.S
В таких делах Ковид не помеха
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