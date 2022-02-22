Манежная площадь перекрыта до вечера, там играют в мини-футбол в память о погибших пожарных

По данным СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», с девяти часов вечера 21 февраля и до пяти вечера 22 февраля Манежная площадь закрыта для проезда транспорта. На этот же срок запрещено парковаться как на самой площади, так и на Кленовой улице, вдоль дома 4. Там проводится ХХVIII международный турнир по мини-футболу.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», турнир посвящен памяти пожарных, погибших при исполнении. На мини-футбол в Зимний стадион привезли курсантов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, у здания припарковано множество пожарной техники, и даже снегоход и катер МЧС, работает полевая кухня. Вход на мероприятие свободный.