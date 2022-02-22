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Виновник смертельного для двух пассажиров пьяного ДТП приговорен в Петербурге к колонии

Петербуржец, который устроил пьяную аварию, повлекшую смерть двоих человек, приговорен к колонии. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

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Вечером 30 декабря 2020 года Александр Алексеенков ехал с пассажирами на «Киа Рио» по дороге на ЛЭМЗ в сторону Петергофского шоссе. Будучи пьяным, он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где «Киа» столкнулась с «Фольксвагеном».

Двое пассажиров виновника аварии в результате ДТП скончались — один на месте, другая — позже в больнице.

Суд приговорил Алексеенкова к 8,5 годам заключения в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года. Кроме этого, с него взыскано в счет возмещения морального и имущественного вреда в пользу семей погибших около 2 млн рублей.

Сообщалось, что «Киа» столкнулась еще и с «Пежо», водительница которого не пострадала, а вот женщина за рулем «Фольксвагена» получила травмы средней степени тяжести.

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