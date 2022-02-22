Виновник смертельного для двух пассажиров пьяного ДТП приговорен в Петербурге к колонии

Вечером 30 декабря 2020 года Александр Алексеенков ехал с пассажирами на «Киа Рио» по дороге на ЛЭМЗ в сторону Петергофского шоссе. Будучи пьяным, он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где «Киа» столкнулась с «Фольксвагеном».



Двое пассажиров виновника аварии в результате ДТП скончались — один на месте, другая — позже в больнице.



Суд приговорил Алексеенкова к 8,5 годам заключения в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года. Кроме этого, с него взыскано в счет возмещения морального и имущественного вреда в пользу семей погибших около 2 млн рублей.