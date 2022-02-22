Петербургские болельщики больше всего смотрели хоккей, фигурное катание и биатлон

Зимние игры в Пекине вызвали большой интерес у российских болельщиков — аудитория трансляций в 4 раза превышала количество зрителей других программ на федеральных телеканалах, отметили в МегаФон ТВ. Больше всего просмотров у петербуржцев собрал финальный хоккейный матч, в котором встретились сборные России и Финляндии, несмотря на то, что игра началась в 7 утра воскресенья по московскому времени.

Хоккей и стал самым популярным видом спорта во всех регионах, например, в Петербурге на него пришлось 26% от общего числа просмотров игр. На втором месте у жителей Северной столицы фигурное катание (15% просмотров), на третьем — биатлон (14%). Замыкают пятерку лыжные гонки (10%) и — как это не покажется неожиданным — керлинг (9%). А вот меньше всего интереса вызвали соревнования по бобслею.