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Петербургские болельщики больше всего смотрели хоккей, фигурное катание и биатлон

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Зимние игры в Пекине вызвали большой интерес у российских болельщиков — аудитория трансляций в 4 раза превышала количество зрителей других программ на федеральных телеканалах, отметили в МегаФон ТВ. Больше всего просмотров у петербуржцев собрал финальный хоккейный матч, в котором встретились сборные России и Финляндии, несмотря на то, что игра началась в 7 утра воскресенья по московскому времени.

Хоккей и стал самым популярным видом спорта во всех регионах, например, в Петербурге на него пришлось 26% от общего числа просмотров игр. На втором месте у жителей Северной столицы фигурное катание (15% просмотров), на третьем — биатлон (14%). Замыкают пятерку лыжные гонки (10%) и — как это не покажется неожиданным — керлинг (9%). А вот меньше всего интереса вызвали соревнования по бобслею.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон
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Впрочем, далеко не петербуржцы были самыми активными болельщикам — они лишь на 38 месте по времени, потраченному на просмотр соревнований. Больше всего у экранов провели, наблюдая за соревнованиями, жители Кировской области, на втором месте — Вологодская область, на третьем — Удмуртия. Возможно, это связано с не самым удобным временем трансляции — из 10 самых популярных в Петербурге передач 5 шли утром или днем в рабочие дни.

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Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

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