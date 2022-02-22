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«Пешеходный переход» заметили в салоне автобуса, едущего в Колпино

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Дорожный комитет Ленинградской области разыскивает знак «Пешеходный переход», который последний раз видели в рейсовом автобусе.

Курьёзное сообщение комитет опубликовал 22 февраля в своём Instagram. «Редкие кадры из дикой природы: заботливый автобус везёт к своим потерявшийся знак пешеходного перехода. <...> Мы действительно верим, что знак приехал к своим, то бишь к дорожникам, а не в пункт приема металла», — говорится в публикации.

Фотографию очевидец сделал в автобусе № 438, соединяющем Саблино и Колпино. Откуда в салоне взялся знак, водитель рассказывать не стал.

Дорожные знаки часто страдают от избыточного внимания: «в них разряжают пневматику и не только, на них пишут разное непонятые поэты, их уносят на память, их вешают на ворота, их пинают, ломают и режут». За время отсутствия знака может произойти трагедия, отмечают дорожники, и просят сообщать об отсутствующих или испорченных табличках на горячую линию «Ленавтодора» по телефону: 8-812-251-42-84.

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Комментарии (2)

Артист ритуальных услуг
Цыган в автошколе:
- какой знак видишь?
- люминевый!
439827467687
Вместо него быть знак "Автобусная остановка"
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