«Пешеходный переход» заметили в салоне автобуса, едущего в Колпино

Дорожный комитет Ленинградской области разыскивает знак «Пешеходный переход», который последний раз видели в рейсовом автобусе.
Курьёзное сообщение комитет опубликовал 22 февраля в своём Instagram. «Редкие кадры из дикой природы: заботливый автобус везёт к своим потерявшийся знак пешеходного перехода. <...> Мы действительно верим, что знак приехал к своим, то бишь к дорожникам, а не в пункт приема металла», — говорится в публикации.
Фотографию очевидец сделал в автобусе
Дорожные знаки часто страдают от избыточного внимания: «в них разряжают пневматику и не только, на них пишут разное непонятые поэты, их уносят на память, их вешают на ворота, их пинают, ломают и режут». За время отсутствия знака может произойти трагедия, отмечают дорожники, и просят сообщать об отсутствующих или испорченных табличках на горячую линию «Ленавтодора» по телефону: 8-812-251-42-84.