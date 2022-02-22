За сутки с ковидом в Петербурге госпитализировали менее 300 человек, число пациентов в «красных зонах» продолжает снижаться

Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 22 февраля, из общего числа госпитализированных на сегодняшний день 604 человека находятся в реанимации, 313 подключены в аппаратам ИВИЛ. 389 пациентов лежат во временном госпитале в «Ленэкспо», а 453 — в пансионате «Заря».Свободный коечный фонд составляет 41,89 %.



На амбулаторном лечении остается 115 258 человек с COVID-19.



По статистике Смольного, в Петербурге полностью привиты более 2,9 млн жителей, в том числе 244 несовершеннолетних детей. В запасе еще 646 580 доз вакцины.

