FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Как будто и не падали. Центробанк ввел меры поддержки для банков на фоне падения рубля и российского рынка

12
Печать

Банк России принял меры поддержки финансового рынка в условиях возросшей волатильности. Об этом говорится в заявлении регулятора 22 февраля.

«Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности», — отмечают в ЦБ.

Центробанк дает финансовым организациям возможность до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости 18 февраля 2022 года. Также они могут до 1 октября использовать для расчета обязательных нормативов величины иностранных валют на 18 февраля.

Регулятор заявил о готовности вводить дополнительные меры поддержки.

После вчерашнего заявления президента Владимира Путина о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик российский рынок начал торги во вторник с падения. К 11:30 мск индекс Мосбиржи упал на 4 %, РТС — на 5,27 %. Пятерку лидеров падения среди российских компаний к этому часу составили ЛСР (-9,65 %), ГК «Пик» (-8,5 %), TCS Group (-6,9 %), Сбербанк (-6,48 %), VK (-6 %).

Рубль держится молодцом, на фоне заявления Путина и геополитики он снизился сравнительно немного. Доллар на бирже торгуется по 80 рублей (курс растет на 0,8 %), евро — по 90 рублей (рост составляет 0,87 %), но приближается к отметке в 91 рубль. Для сравнения, до выступления Путина биржевой курс доллара был на уровне 79 рублей, евро — 89 рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

12983743123
Ну вот, а вы боялись. Сдавайте баксы обратно.
BobCat2
Прикольная поддержка - разрешили писать в отчётности фейковые цифры о размерах активов и считать исходя из этого меньшие резервы. Если вдруг начнётся серьезная финансовая заварушка, то банки с чистой совестью могут объявлять дефолты - они посчитали как сказал ЦБ и не их вина, что резервы не покрывают выплаты.
X-кот
Так вот для чего они все деньги за нефть перегоняют в США.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний