Как будто и не падали. Центробанк ввел меры поддержки для банков на фоне падения рубля и российского рынка

Банк России принял меры поддержки финансового рынка в условиях возросшей волатильности. Об этом говорится в заявлении регулятора 22 февраля.
«Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности», — отмечают в ЦБ.
Центробанк дает финансовым организациям возможность до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости 18 февраля 2022 года. Также они могут до 1 октября использовать для расчета обязательных нормативов величины иностранных валют на 18 февраля.
Регулятор заявил о готовности вводить дополнительные меры поддержки.
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