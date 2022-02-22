Горожанко, назвавший дело против Навального абсурдным, не пришёл на суд в Покровскую колонию

«Я сам решил не приходить», — ответил Горожанко на вопрос, чьё было решение о его неявке на продолжение допроса.



На заседании 21 февраля Горожанко заявил о давлении со стороны следствия для того, чтобы он дал нужные показания. Дело против Навального Горожанко назвал абсурдным. Посередине его допроса в качестве свидетеля обвинения суд объявил перерыв, заседание перенесли на следующий день.



Лефортовский районный суд рассматривает дело в отношении политика Алексея Навального. Заседания проходят в покровской ИК-2, где сидит оппозиционер. Его обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве при сборе донатов на деятельность Фонда борьбы с коррупцией*.

