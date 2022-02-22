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Горожанко, назвавший дело против Навального абсурдным, не пришёл на суд в Покровскую колонию

Петербургский активист Фёдор Горожанко, накануне выступивший свидетелем в суде по делу против Алексея Навального, не пришёл на очередное заседание. Как он сам сообщил «Фонтанке» 22 февраля, он опасается за свою жизнь.

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«Я сам решил не приходить», — ответил Горожанко на вопрос, чьё было решение о его неявке на продолжение допроса.

На заседании 21 февраля Горожанко заявил о давлении со стороны следствия для того, чтобы он дал нужные показания. Дело против Навального Горожанко назвал абсурдным. Посередине его допроса в качестве свидетеля обвинения суд объявил перерыв, заседание перенесли на следующий день.

Лефортовский районный суд рассматривает дело в отношении политика Алексея Навального. Заседания проходят в покровской ИК-2, где сидит оппозиционер. Его обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве при сборе донатов на деятельность Фонда борьбы с коррупцией*.

*ФБК признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

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Комментарии (3)

Жора__
Вчера Путин заявил о воровстве, массовой коррупции и отсутствии правосудия! Если что, то это он про Украину!)))
Гангрена
надеюсь судьи сами в скором времени окажутся на скамье подсудимых вместе с ОПГ ОЗЕРО
antioquia
Смешной суд, жаль, что вердикт уже известен…
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