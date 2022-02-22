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Глава ДНР подписал указ о мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения. Мужчин старше 55 лет будут призывать добровольно

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указы о мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, а также о создании специальных формирований на территории республики. Документы опубликованы 22 февраля на официальном сайте правительства ДНР.

По указу о мобилизации призывники будут направлены в резерв командования Народной милиции ДНР. В свою очередь, согласно указу о спецформированиях, они будут созданы за счет сил и средств МВД и Генпрокуратуры ДНР и вместе с армией станут выполнять «задачи в сфере обороны». На период военного положения в состав спецформирования входят прокуроры, полицейские, государственные гражданские служащие и работники системы МВД ДНР. В военное время они находятся на воинском учете и призываются на военную службу.

Отдельно в указе прописана возможность «призыва на военную службу граждан мужского пола в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке».

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в республиках. Утром 22 февраля в ДНР сообщили о новых обстрелах нескольких населенных пунктов.

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Комментарии (19)

266410437
Переедут в РФ и их еще раз призовут? Прикольно однако. Там женщин как в Израиле хоть в армию не призывают?
Гангрена
забавно, что лидер одной из этих десять лет назад возглавлял филиал МММ
X-кот
так вон пусть беларусов тоже призывают - сегодня Лука начал менять конституцию, на след. неделе присоединит РБ.
А вообще каждый народ имеет то правительство, которое его имеет
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