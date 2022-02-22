Глава ДНР подписал указ о мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения. Мужчин старше 55 лет будут призывать добровольно

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указы о мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, а также о создании специальных формирований на территории республики. Документы опубликованы 22 февраля на официальном сайте правительства ДНР.



По указу о мобилизации призывники будут направлены в резерв командования Народной милиции ДНР. В свою очередь, согласно указу о спецформированиях, они будут созданы за счет сил и средств МВД и Генпрокуратуры ДНР и вместе с армией станут выполнять «задачи в сфере обороны». На период военного положения в состав спецформирования входят прокуроры, полицейские, государственные гражданские служащие и работники системы МВД ДНР. В военное время они находятся на воинском учете и призываются на военную службу.

