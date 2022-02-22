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Петербург удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране

За последние сутки в России выявили 135 172 новых случая COVID-19. Об этом 22 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость продолжает снижение — накануне было 152 337 заразившихся. Аналогичная ситуация и в Петербурге — 6 575 случаев за 24 часа против 9 043 накануне. Город сохраняет за собой первое место по этому показателю в стране, следом идет Москва с 4 250 заболевшими.

Летальная статистика при этом пошла в рост: 796 смертей за сутки против 735 накануне, из них 81 в Петербурге (80 вчера).

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Комментарии (4)

altnec
Проректор Первого меда (стоматолог):
" Если раньше шли лечить людей — в широком смысле этого слова, сейчас многие ребята ориентированы на специальности, которые напрямую не связаны с оказанием медпомощи. Они не хотят контактировать с пациентами и уходят в медицинскую визуализацию (например, УЗИ), организацию здравоохранения, клиническую лабораторную диагностику."
Что тут ещё добавить? Талантливой молодежи из глубинки вход в медицинские ВУЗы закрыт.
А вот администраторов и прохиндеев катастрофически не хватает.
nuga
Коды работают.
xepnuminu
эти циферки уже не актуальны давно.
пора начинать двухсотых считать что везут с Украины.
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