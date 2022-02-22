Петербург удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране

Заболеваемость продолжает снижение — накануне было 152 337 заразившихся. Аналогичная ситуация и в Петербурге — 6 575 случаев за 24 часа против 9 043 накануне. Город сохраняет за собой первое место по этому показателю в стране, следом идет Москва с 4 250 заболевшими.



Летальная статистика при этом пошла в рост: 796 смертей за сутки против 735 накануне, из них 81 в Петербурге (80 вчера).

