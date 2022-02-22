Заболеваемость продолжает снижение — накануне было
Летальная статистика при этом пошла в рост: 796 смертей за сутки против 735 накануне, из них 81 в Петербурге (80 вчера).
Петербург удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает снижение — накануне было
Летальная статистика при этом пошла в рост: 796 смертей за сутки против 735 накануне, из них 81 в Петербурге (80 вчера).
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