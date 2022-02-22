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Журнал о поэзии получил штраф за цитату из Тургенева про «ублюдка»

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журнал о поэзии Prosodia и его главного редактора Владимира Козлова за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом 22 февраля со ссылкой на руководителя издания сообщает «Интерфакс».

«Журналисту суд назначил административный штраф в 5000 рублей, а юридическому лицу — АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru, — штраф в 30 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Козлов рассказал, что поводом для претензий регионального управления Роскомнадзора стала цитата из письма Тургенева, в котором был синоним к слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок». Во время суда РКН ссылался на словари, в которых сказано, что слово из переписки Тургенева с Герценом нужно относить к нецензурным.

Фото: «Википедия»
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При этом после составления протокола об административном правонарушении главред Козлов указывал надзорному ведомству, что по словарю В. И. Даля «слово «вы***» в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень, — «внебрачный ребенок».

«Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором», — отмечал главред журнала о поэзии.

«На целый ряд смягчающих обстоятельств, которые позволяли обойтись предупреждением в адрес организации, суд внимания не обратил. Например, АНО «ИНГУП» впервые привлекается по данной статье, что могло быть основанием для того, чтобы обойтись предупреждением», — сказано в сообщении на сайте Prosodia.

Будет ли журнал оспаривать штраф, пока неизвестно. Проект Prosodia существует в двух версиях: сайт и журнал, который выходит два раза в год. О том, что издание работает лишь для совершеннолетних россиян, есть соответствующее уведомление на сайте. Издание просит своих читателей поддержать проект в сложившейся ситуации, поясняя, что «на штрафы у нас как-то ничего не было отложено».

Фото: «Википедия»

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Классик русской литературы второй половины XIX века. Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860), почётный доктор Оксфордского университета (1879), почётный член Московского университета (1880).

Александр Иванович Герцен (1812–1870), русский публицист-революционер, писатель, педагог, философ. Активный критик монархического устройства в России.

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Комментарии (12)

Джеко
Правление шариковых. Ничего удивительного.
f0ntan
"На то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором" Блюсти честь или блюсти закон - тоже матерно? Если из того же корня
orlovandrei1986
это Режим, а не демократическое гос-во, с его Тоталитаризмом и Диктатурой

это Цензура

это переписывание истории и культурного наследия
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