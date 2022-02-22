Журнал о поэзии получил штраф за цитату из Тургенева про «ублюдка»

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журнал о поэзии Prosodia и его главного редактора Владимира Козлова за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом 22 февраля со ссылкой на руководителя издания сообщает «Интерфакс».
«Журналисту суд назначил административный штраф в 5000 рублей, а юридическому лицу — АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru, — штраф в 30 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Козлов рассказал, что поводом для претензий регионального управления Роскомнадзора стала цитата из письма Тургенева, в котором был синоним к слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок». Во время суда РКН ссылался на словари, в которых сказано, что слово из переписки Тургенева с Герценом нужно относить к нецензурным.
При этом после составления протокола об административном правонарушении главред Козлов указывал надзорному ведомству, что по словарю
«Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором», — отмечал главред журнала о поэзии.
«На целый ряд смягчающих обстоятельств, которые позволяли обойтись предупреждением в адрес организации, суд внимания не обратил. Например, АНО «ИНГУП» впервые привлекается по данной статье, что могло быть основанием для того, чтобы обойтись предупреждением», — сказано в сообщении на сайте Prosodia.
Будет ли журнал оспаривать штраф, пока неизвестно. Проект Prosodia существует в двух версиях: сайт и журнал, который выходит два раза в год. О том, что издание работает лишь для совершеннолетних россиян, есть соответствующее уведомление на сайте. Издание просит своих читателей поддержать проект в сложившейся ситуации, поясняя, что «на штрафы у нас как-то ничего не было отложено».