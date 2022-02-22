Журнал о поэзии получил штраф за цитату из Тургенева про «ублюдка»

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журнал о поэзии Prosodia и его главного редактора Владимира Козлова за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом 22 февраля со ссылкой на руководителя издания сообщает «Интерфакс».



«Журналисту суд назначил административный штраф в 5000 рублей, а юридическому лицу — АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru, — штраф в 30 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.



Козлов рассказал, что поводом для претензий регионального управления Роскомнадзора стала цитата из письма Тургенева, в котором был синоним к слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок». Во время суда РКН ссылался на словари, в которых сказано, что слово из переписки Тургенева с Герценом нужно относить к нецензурным.

