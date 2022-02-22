После признания ДНР и ЛНР нефть Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

Во вторник, 22 февраля, цена одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года. Рост составил 4% по сравнению с котировками на открытии торгов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.



Нефть подорожала после новостей о решении президента РФ Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Вообще же она растёт в цене с конца января (26 января стоимость достигла 90 долларов за баррель).



Эксперты банка JPMorgan предполгагают, что цена может вырасти до 120-150 долларов за баррель, если на фоне украинского кризиса снизится экспорт сырой нефти из России.

