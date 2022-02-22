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После признания ДНР и ЛНР нефть Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

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Во вторник, 22 февраля, цена одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года. Рост составил 4% по сравнению с котировками на открытии торгов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

Нефть подорожала после новостей о решении президента РФ Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Вообще же она растёт в цене с конца января (26 января стоимость достигла 90 долларов за баррель).

Эксперты банка JPMorgan предполгагают, что цена может вырасти до 120-150 долларов за баррель, если на фоне украинского кризиса снизится экспорт сырой нефти из России.

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Комментарии (1)

BestBoy
Толку-то. Народ богаче не становится.
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