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В Раухфуса спасают олимпийскую надежду Петербурга. Ссора с матерью закончилась переломом позвоночника

Юный спортсмен из Калининского района Петербурга сломал позвоночник, уходя из дома нетрадиционным способом. Его нашли под окнами шестнадцатиэтажки.

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Одиннадцатилетний пациент поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне около половины десятого часа вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 февраля. Состояние мальчика, которому диагностировали компрессионный перелом позвоночника, ушибы грудной клетки и лёгкого, предварительно оценили как средней степени тяжести.

Медики забрали его от шестнадцатиэтажки в Калининском районе, где ребёнок живёт вместе с матерью-бухгалтером и отцом-слесарем. Семья в поле зрения правоохранительных органов попала впервые. По данным «Фонтанки», вызову скорой предшествовала ссора из-за школьных отметок, некоторое время мальчик обдумывал её на лестнице шестого этажа.

Ученик шестого класса увлечён плаванием, регулярно участвует в соревнованиях. В январе отметился во Всероссийском турнире, среди успехов прошлых лет — медаль турнира «Олимпийские надежды Петербурга».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Мillemelle
родители идиоты, из за этих оценок лишаются доверия детей, а то и вообще детей.
ตำรวจ
Гражданка Бульба ...
Сама родила- сама покалечила
chip1
Показал мамке кузькину мать, теперь будет под себя ходить и хорошо если не до конца своей олимпийской жизни!
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