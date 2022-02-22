В Раухфуса спасают олимпийскую надежду Петербурга. Ссора с матерью закончилась переломом позвоночника

Одиннадцатилетний пациент поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне около половины десятого часа вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 февраля. Состояние мальчика, которому диагностировали компрессионный перелом позвоночника, ушибы грудной клетки и лёгкого, предварительно оценили как средней степени тяжести.
Медики забрали его от шестнадцатиэтажки в Калининском районе, где ребёнок живёт вместе с матерью-бухгалтером и отцом-слесарем. Семья в поле зрения правоохранительных органов попала впервые. По данным «Фонтанки», вызову скорой предшествовала ссора из-за школьных отметок, некоторое время мальчик обдумывал её на лестнице шестого этажа.
Ученик шестого класса увлечён плаванием, регулярно участвует в соревнованиях. В январе отметился во Всероссийском турнире, среди успехов прошлых лет — медаль турнира «Олимпийские надежды Петербурга».