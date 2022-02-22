Что там, на проспекте Славы? Стреляют. Полицейским пришлось вмешаться в дележ парковки

Уже за полночь 22 февраля возле дома 4 по проспекту Славы соседей разбудили выстрелы. Из окон было хорошо видно, как мужчины хаотично выясняли отношения при помощи обоюдных оскорблений, затем стали отстаивать свои слова при помощи жестов, а после решили немножко пострелять.
«Фонтанка.ру»
Пока они валяли друг друга, приехали полицейские. Причины выясняли уже в казенной атмосфере. Оказалось, что таксист, криво поставив свою машину, всё-таки оставил перед лобовым стеклом свой номер телефона, но когда пришел владелец соседнего автомобиля, он не смог быстро дозвониться до таксиста. Когда же мигрант из Узбекистана всё же вышел, тут и началось шоу.
В результате два петербуржца и трое иностранцев задержаны. Им угрожает уголовное дело о хулиганстве. У одного из них есть еще и ножевая травма.