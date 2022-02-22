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В самолёте, летевшем в Иркутск, внезапно умер пассажир

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47-летний мужчина скончался во время авиаперелёта на борту судна авиакомпании «СиЛА».

Как сообщает 22 февраля «Интерфакс» со ссылкой на иркутский аэропорт, самолёт с 17 пассажирами и двумя членами экипажа направлялся вчера в Иркутск из села Казачинское (Иркутская область). Один из пассажиров почувствовал недомогание. За полчаса до посадки пилоты передали диспетчерам, что он умер.

По данным иркутской «Комсомолки», мужчина страдал серьёзным заболеванием.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР начали доследственную проверку.

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