В самолёте, летевшем в Иркутск, внезапно умер пассажир

47-летний мужчина скончался во время авиаперелёта на борту судна авиакомпании «СиЛА».
Как сообщает 22 февраля «Интерфакс» со ссылкой на иркутский аэропорт, самолёт с 17 пассажирами и двумя членами экипажа направлялся вчера в Иркутск из села Казачинское (Иркутская область). Один из пассажиров почувствовал недомогание. За полчаса до посадки пилоты передали диспетчерам, что он умер.
По данным иркутской «Комсомолки», мужчина страдал серьёзным заболеванием.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР начали доследственную проверку.