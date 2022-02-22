Ослабевший в Европе «Франклин» несёт Петербургу снег и дождь. В прогнозе на ближайшие дни — до минус 9

«Очередной атлантический циклон принесёт в Европейскую Россию новую волну потепления, и сегодня — самый тёплый день с начала года. Как и его предшественники, новый циклон всю свою мощь обрушил на Старый Свет, и к России подошёл уже ослабевшим. На пике своей мощи, когда он ещё только выходил на Великобританию, перепад давления в его зоне достигал 3,5 мм рт. ст. на 100 км. Это действительно огромное значение, характерное для очень мощных штормов. Но по мере смещения этого гиганта на восток цифра постоянно снижалась, и сегодня уже составит всего 1,2 мм рт. ст. на 100 км. То есть до России долетел совершенно рядовой циклон. Его остатки, конечно, смогут спровоцировать усиления ветра на Русской равнине, но он не будет ураганным. <...> Осадки также ожидаются умеренными: 5–7 мм, к потопам это точно не приведёт. Южнее линии Самара — Нижний Новгород — Санкт-Петербург они перейдут в дожди. А главным следствием вторжения вихря станет усиление потепления! Сегодня оно выйдет на пик», — обещает Центр «ФОБОС».

