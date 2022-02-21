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Евросоюз ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

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Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

«Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту», — отмечается в тексте, который 21 февраля приводит ТАСС.

Ранее председатели Еврокомиссии, Евросовета и глава дипломатии ЕС синхронно заявили в Twitter, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Комментарии (40)

260569221
Да, да, да, а кто бы сомневался
VKuser279092
Надеюсь, в Европе политики перестанут, наконец, сопли жевать. А молодым один совет - бегите отсюда, пока не стали пушечным мясом и/или бандитами. Ничего другого здесь не предвидится.
Tatiana_B
Как бы не развивалась ситуация, санкции были бы - повод найдется. Просто мы оказались заложниками нынешней политической ситуации.... На самом деле речь Путина в большей мере отражает ту политическую ситуацию, которая есть сейчас с мире. Наверное, были ошибки, но имеем что имеем. Да, мы, наше поколение, все же должно озаботиться о безопасности страны для наших детей - не все же хотят покинуть страну, хотя как поговорю с 20-летними, все на Запад смотрят...... А Крым, все правильно, что вернулся в РФ, это исконно русская земля, основания для ее передачи в другую республику, а позднее в другое государство были оспоримые, референдум проведен в соответствии с международными нормами. Конечно, если послушать видного юриста-международника Невзорова, то от его рассказов волосы дыбом стоят, но мы же понимаем всю истеричность данной личности, да?
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