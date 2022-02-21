Депутат Госдумы: Сирия готова признать независимость ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом 21 февраля сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.



«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.

