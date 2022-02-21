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Депутат Госдумы: Сирия готова признать независимость ДНР и ЛНР

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Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом 21 февраля сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Комментарии (15)

Marcellus Wallace
А Вануату и Науру ? Куда ж без них
angel of death
Уганда, версия 2.0
обновлять до Венесуэлы будете? =)
пакет гиперинфляции устанавливать? =))))
VKuser279092
И смех, и грех. Все (!) союзники РФ - или экономически несостоятельные режимы, сидящие на штыках, или ещё менее состоятельные - на дотациях. Возможны комбинации штыков и дотаций. Специально для ватников - КНР и КНДР союзниками РФ не являются. Они настолько себе на уме, что вам лучше и не знать, чем заигрывание с ними может закончиться. А золотой миллиард брезгливо морщится, глядя на ужимки недоразвитых.
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