Суд в Петербурге огласил приговор в отношении двух экс-полицейских, которых признали виновными во взяточничестве и превышении полномочий

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении Арсена Аюбова и Екатерины Андреевой — экс-полицейских, ставших фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий, получении взятки и покушении на это преступление и служебном подлоге.

В 2020 году на пять с половиной лет лишения свободы условно наказали их сообщника Артема Горячева. Летом 2019-го тот вступил в сговор с двумя сослуживцами. У станции метро «Садовая» в Петербурге они остановили человека и отвели его в пункт полиции, где провели личный досмотр и нашли у горожанина пакет с растительным наркотиком. Уйти от уголовной ответственности ему предложили с помощью взятки в 150 тысяч рублей. Мужчина согласился, а полученные деньги группа злоумышленников разделила.

Позже недобросовестные полицейские стали фигурантами еще одного преступления. Единомышленники попросили документы у прохожего, после чего отправились вместе с ним в служебное помещение. Для проведения последующего досмотра гражданин потребовал участия понятых. После этого Горячев и Аюбов начали избивать его, а Андреева стояла у входа в помещение и следила, чтобы никто не зашел. Позже правоохранители составили рапорты о том, что задержанный якобы совершил мелкое хулиганство. Из отдела полиции пострадавшего госпитализировали. Третье преступление соучастников по исполнению напоминало первое. Горячев остановил человека и обнаружил у него наркотики, после чего предложил горожанину откупиться от уголовного преследования за 100 тысяч рублей. Привезти деньги попросили таксиста, однако доехать до точки назначения ему помешали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Затем всех злоумышленников задержали. В 2020 году суд вернул уголовное дело в отношении Аюбова и Андреевой в прокуратуру для устранения нарушений.