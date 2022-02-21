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Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии. Об этом сообщило РИА Новости 21 февраля со ссылкой на пресс-секретаря главы МО РФ Россияну Марковскую. Она уточнила, что встреча министра и режиссера прошла в понедельник.

«В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других», — рассказала о планах Кустурицы Марковская, добавив, что режиссер намерен сохранять «классические ценности».

22 февраля Кустурица должен выступить со своим коллективом The no smoking orchestra на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

Режиссер, снявший фильмы «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», неоднократно высказывался в поддержку действий российских властей. В 2016 году был награжден российском орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

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Комментарии (5)

Slavik191079
Ну хоть режиссер нормальный будет,а то эти театральные сцены совсем никуда не годятся))
Otkating
Оленевод — специалист сельского хозяйства, занимающийся разведением и использованием оленей,
Brit
Кто как не цыган должен руководить армией бродяг без опознавательных шевронов и флагов?
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