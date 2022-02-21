Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии. Об этом сообщило РИА Новости 21 февраля со ссылкой на пресс-секретаря главы МО РФ Россияну Марковскую. Она уточнила, что встреча министра и режиссера прошла в понедельник.



«В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других», — рассказала о планах Кустурицы Марковская, добавив, что режиссер намерен сохранять «классические ценности».

