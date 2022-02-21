Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии. Об этом сообщило РИА Новости 21 февраля со ссылкой на пресс-секретаря главы МО РФ Россияну Марковскую. Она уточнила, что встреча министра и режиссера прошла в понедельник.
«В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других», — рассказала о планах Кустурицы Марковская, добавив, что режиссер намерен сохранять «классические ценности».
22 февраля Кустурица должен выступить со своим коллективом The no smoking orchestra на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
Режиссер, снявший фильмы «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», неоднократно высказывался в поддержку действий российских властей. В 2016 году был награжден российском орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».