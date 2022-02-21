В Петербурге заметили резкое снижение заболеваемости детей коронавирусом

«Явно заметно существенное, кратное уменьшение числа заболевающих детей. Число детей, которые заболевают ежедневно, приблизилось к тому уровню, который мы фиксировали до начала вертикального роста в течение пятой волны», — сообщил Лисовец 21 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».



Кроме того, по словам чиновника, за прошедшую неделю в Петербурге на 20% уменьшилось число госпитализируемых взрослых. А к вечеру 21 февраля более чем на 30% сократилось число госпитализаций по сравнению с прошлым понедельником.

