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В Петербурге заметили резкое снижение заболеваемости детей коронавирусом

Число заболевших коронавирусом детей заметно снизилось, практически до уровня, который был до прихода «омикрона», заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

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«Явно заметно существенное, кратное уменьшение числа заболевающих детей. Число детей, которые заболевают ежедневно, приблизилось к тому уровню, который мы фиксировали до начала вертикального роста в течение пятой волны», — сообщил Лисовец 21 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Кроме того, по словам чиновника, за прошедшую неделю в Петербурге на 20% уменьшилось число госпитализируемых взрослых. А к вечеру 21 февраля более чем на 30% сократилось число госпитализаций по сравнению с прошлым понедельником.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов уже заявил, что в Петербурге фиксируют устойчивый тренд на улучшение ситуации с пандемией.

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Комментарии (10)

Danik
Врачи на отдых.
Деньги будут нужны на другое.
Здоровье народа важно, но важна и защита народа!
teodor
Вот вруны))) но конечно сейчас сценарий про донбас, а вот чуть позже опять барановирус)))
noxa6bI4
Как? Почему? Кто допустил?!
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