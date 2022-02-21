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Губернатор Петербурга анонсировал дальнейшее снятие антиковидных ограничений

Баланс между ограничениями и медицинской необходимостью важен для развития экономики, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, анонсируя снятие новых ограничений.

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«Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер, — заявил Беглов 21 февраля в традиционном радиообращении. — По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса.

Градоначальник напомнил, что с 21 февраля в Петербурге уже смягчен ряд ограничений: до двух часов ночи продлена работа общепита и объектов развлечения. Ночные клубы по-прежнему остаются под запретом.

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Комментарии (18)

261844081
Город, передивший блкаду живет по аусвайсам. Скоро аусвайсы на время отменят.
Очень интересно, как..простокак...это произошло
266332656
Травка когда отпустит, сколько можно маразмом страдать, хотя о чем это я, здоровье тут не при чем.
266182335
Самое время. Немного больницы наполнятся.
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