Губернатор Петербурга анонсировал дальнейшее снятие антиковидных ограничений

«Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер, — заявил Беглов 21 февраля в традиционном радиообращении. — По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса.



Градоначальник напомнил, что с 21 февраля в Петербурге уже смягчен ряд ограничений: до двух часов ночи продлена работа общепита и объектов развлечения. Ночные клубы по-прежнему остаются под запретом.

