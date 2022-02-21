Подросток в Подмосковье получил ранение из ружья, снимая видеоролик

Подмосковная полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в результате неосторожного обращения подростков с оружием.



Как сообщает вечером 21 февраля «МВД-Медиа», в дежурную часть МУ МВД «Балашихинское» из медучреждения поступила информация о том, что с телесными повреждениями туда был доставлен подросток 2005 года рождения.



Полицейские установили, что пострадавший вместе с двумя одноклассниками в лесном массиве, расположенном на Мирском проезде в микрорайоне Салтыковка, снимали видеоролик. Для съемок они использовали пневматическое ружье, которое принес из дома один из несовершеннолетних. «В результате неосторожного обращения с оружием один из подростков получил ранение и был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

