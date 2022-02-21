«Сбермаркет» утроил объем проданных товаров в 2021 году

Количество доставленных сервисом заказов за год выросло в четыре раза — до 24 миллионов. Ежедневно выполняется более 150 тысяч заказов. Число городов присутствия выросло на 56, до 154, а количество магазинов, из которых осуществляется доставка, увеличилось на 967 и достигло 7285.

В Петербурге количество заказов у «Сбермаркета» за год выросло в 6 раз. В среднем горожанам доставляют по 6,3 тыс. заказов в день и 47,4 тыс. в неделю.

О финансовых итогах работы сервиса не сообщается, но за первое полугодие выручка конкретно Сбера от сегмента электронной коммерции, куда входит «Сбермаркет», составила 34,8 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом вырос и убыток от экосистемы банка — в 2,7 раза, до 19,2 млрд руб.