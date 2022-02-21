FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Сбермаркет» утроил объем проданных товаров в 2021 году

Стоимость доставленных «Сбермаркетом» товаров в 2021 году выросла втрое в сравнении с 2020 годом и составила 58,6 млрд рублей. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе компании.

2
Печать

Количество доставленных сервисом заказов за год выросло в четыре раза — до 24 миллионов. Ежедневно выполняется более 150 тысяч заказов. Число городов присутствия выросло на 56, до 154, а количество магазинов, из которых осуществляется доставка, увеличилось на 967 и достигло 7285.

В Петербурге количество заказов у «Сбермаркета» за год выросло в 6 раз. В среднем горожанам доставляют по 6,3 тыс. заказов в день и 47,4 тыс. в неделю.

О финансовых итогах работы сервиса не сообщается, но за первое полугодие выручка конкретно Сбера от сегмента электронной коммерции, куда входит «Сбермаркет», составила 34,8 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом вырос и убыток от экосистемы банка — в 2,7 раза, до 19,2 млрд руб.

Сбер запустил «Сбермаркет» в 2019 году на базе сервиса Instamart. В начале 2021 года банк выкупил долю «Сбермаркета» у совместного предприятия с Mail.ru Group, «О2О-холдинга», и стал мажоритарным акционером.

По данным СПАРК, в 2020 году выручка ООО «Инстамарт Сервис» составила 14,6 млрд рублей, убыток — почти 5,5 млрд. Сейчас компания принадлежит кипрской фирме, которая контролируется Сбером.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Александр Н
Никогда не покупал у сберкассы товары. А колонки с Алисой и прочими меалафонами так это вообще троянский конь в квартире.
VKuser4636990
Ложь!!! Сбермаркет потерял втрое за последние месяцы после того как обманул своих пользователей.
А именно:
1.Украл у пользователей сберпрайма безлимитную доставку,подменив её лимитированной, размером в три доставки на месяц.
2. Лишил постоянных пользователей регулярных промокодов.
Итого: я заказывал в сбермаркете порядка 10 доставок в месяц, сейчас разумеется ограничен тремя, невыгодно стало.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний