Путин: Байден заверил в неготовности НАТО к принятию Украины

«Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра, более того, возможен какой-то мораторий на этот счет», — заявил 21 февраля Владимир Путин в эфире «России 24».

Президент России на заседании Совета безопасности рассказал об обсуждении вопроса принятия Украины в НАТО с президентом США.

По его словам, Запад считает Украину неготовой к членству в альянсе. Глава государства полагает, что предложенный мораторий — это не уступка РФ, а «реализация планов».



«Вы для себя это делаете. В чем движение в нашу сторону?» — задался вопросом Путин.

