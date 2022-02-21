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Путин: Байден заверил в неготовности НАТО к принятию Украины

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Президент России на заседании Совета безопасности рассказал об обсуждении вопроса принятия Украины в НАТО с президентом США.

«Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра, более того, возможен какой-то мораторий на этот счет», — заявил 21 февраля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, Запад считает Украину неготовой к членству в альянсе. Глава государства полагает, что предложенный мораторий — это не уступка РФ, а «реализация планов».

«Вы для себя это делаете. В чем движение в нашу сторону?» — задался вопросом Путин.

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Комментарии (10)

266182335
Бидон сказал, бидон соврал.
baddancer
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Владимир Путин и Джо Байден не смогут решить вопрос Украины без Украины
Он призвал поверить в это.
Звучит как тост. Осталось только выпить.

Хотелось бы узнать: каким образом тот же Данилов может им помешать, если они захотят это сделать?
Danik
У них президенты меняются каждые 4 года. Никакой стабильности. Что следующий скажет неизвестно.
Веры в них нет!
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