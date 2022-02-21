На улице Марата появится музей-квартира основателя «Беляевского кружка»

В Петербурге появится музей-квартира музыкального мецената Митрофана Беляева. Ее планируют открыть 22 февраля 2023 года, ко дню его рождения. Сейчас там начинается реставрация.
Год назад частный инвестор купил квартиру на Марата, 50 и только потом узнал, что здесь в конце XIX века жил лесопромышленник, музыкальный издатель, основатель «Беляевского кружка» благотворитель Митрофан Беляев. Тогда владелец квартиры обратился в Союз частных музеев и коллекционеров России с предложением — сделать из помещения музей-квартиру.
«Здесь почти в каждой комнате сохранились камины, лепнина на потолках, резные дубовые двери», — рассказывает Мария Томилова, пресс-секретарь союза. В квартире 5 комнат. Сейчас помещение требует реставрационных работ, их проведут на частные средства, приступят уже в марте 2022 года.
К следующему дню рождения Митрофана Беляева, 22 февраля 2023 года, инициаторы проекта планируют открыть мемориальное пространство. По словам пресс-секретаря, в музее будут возрождать традиции музыкальной салонной культуры — проводить музыкальные вечера с участием молодых музыкантов и композиторов.
Митрофан Беляев в своей квартире № 16 по Николаевской улице (сейчас Марата, 50) организовывал музыкальные пятницы, на которых бывали члены его кружка — Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов и другие как молодые, так и маститые композиторы. Беляев был одним из первых, кто заметил музыкальный гений Скрябина. Он учредил «глинкинские» премии и ежегодно присуждал их от имени «неизвестного доброжелателя», а также выдавал денежную помощь малоимущим композиторам.