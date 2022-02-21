На улице Марата появится музей-квартира основателя «Беляевского кружка»

В Петербурге появится музей-квартира музыкального мецената Митрофана Беляева. Ее планируют открыть 22 февраля 2023 года, ко дню его рождения. Сейчас там начинается реставрация.



Год назад частный инвестор купил квартиру на Марата, 50 и только потом узнал, что здесь в конце XIX века жил лесопромышленник, музыкальный издатель, основатель «Беляевского кружка» благотворитель Митрофан Беляев. Тогда владелец квартиры обратился в Союз частных музеев и коллекционеров России с предложением — сделать из помещения музей-квартиру.

