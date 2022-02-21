«Хочешь, фокус покажу?» В Петербурге задержали дуэт художников, разрисовавших вагоны и контролёра

О задержании подозреваемых в порче железнодорожного транспорта 21 февраля информирует Управление на транспорте МВД по Северо-Западу. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в сентябре прошлого года руку на вагонах электрички на станции Петрокрепость набивали двое мужчин в возрасте 28 и 40 лет.



УТ МВД ПО СЗФО

Оба официально не трудоустроены, граффити увлекаются не первый год. Сентябрьские рисунки можно увидеть в материалах дела о вандализме.

Пока сотрудники транспортной полиции устанавливали и искали дуэт, один из мужчин успел поработать соло.

