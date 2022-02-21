«Хочешь, фокус покажу?» В Петербурге задержали дуэт художников, разрисовавших вагоны и контролёра

О задержании подозреваемых в порче железнодорожного транспорта 21 февраля информирует Управление на транспорте МВД по Северо-Западу. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в сентябре прошлого года руку на вагонах электрички на станции Петрокрепость набивали двое мужчин в возрасте 28 и 40 лет.
УТ МВД ПО СЗФО
Оба официально не трудоустроены, граффити увлекаются не первый год. Сентябрьские рисунки можно увидеть в материалах дела о вандализме.
Пока сотрудники транспортной полиции устанавливали и искали дуэт, один из мужчин успел поработать соло.
По версии следствия, в январе этого года он расписывал вагон электропоезда во время плановой остановки на Старой Деревне. Работал на глазах у контролёра-ревизора. Она вела съёмку, отсылала вандала по известному адресу, в результате тот использовал баллончик против неё.
«Хочешь, фокус покажу?» — предлагает художник и распыляет баллончик в сторону выглянувшей из окна женщины.
В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина арестован. Его «коллега», отметившийся только в одном деле, ограничен подпиской о невыезде.