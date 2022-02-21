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В Петербурге после плана «Перехват» задержали таксиста, подозреваемого в похищении женщины

Сотрудники Росгвардии в Петербурге по горячим следам нашли предполагаемого похитителя женщины. Как рассказали в ведомстве, информация о том, что неизвестный мужчина насильно усадил в автомобиль девушку и скрылся, поступила в полицию около 10 часов утра 21 февраля.

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Инцидент произошел на пересечении Замшиной улицы и улицы Васенко. Женщину на глазах прохожих посадили в автомобиль такси «Hyundai», она просила о помощи. Приметы похитителей и их машины передали дежурным нарядам, был введен план «Перехват». Уже в 11:05 сотрудники вневедомственной охраны обнаружили автомобиль, в котором находились и потерпевшая, и мужчина, который ее предположительно похитил. У женщины были следы побоев на лице. Задержанного вместе с ней доставили в отдел полиции «для выяснения обстоятельств».

Фото: Предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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Фото: Предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по СПб и ЛО

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Комментарии (21)

michailPotapov
такой горнии обичий да
smith1
очередной Маструбек почувствовал себя альфачом.
не город , а зоопарк стал
vic_5e4cd1938d1a8
бородатый свои дикие понятия притворять в жизнь решил
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