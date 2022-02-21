Дело о покушении на журналиста Рудникова буксует. Его второй раз изучает петербургский суд

К этому времени Васюк уже успел признаться в двойном убийстве по другому делу и уехать в колонию в Астраханской области со сроком в 12 лет строгого режима . В расследовании нападения на журналиста также появились подвижки: в ноябре 2017 года к девяти годам лишения свободы приговорили Алексея Каширина.

О регистрации уголовного дела в отношении Михаила Васюка объединённая пресс-служба сообщила 21 февраля. Васюку вменяют нападение на журналиста Игоря Рудникова, которое произошло в марте 2016 года в калининградском кафе «Солянка». Пострадавший получил пять ударов ножом, выжил. Он неоднократно называл Васюка своим несостоявшимся убийцей , статус обвиняемого тот получил только в августе 2019 года.

По версии следствия, был ещё и третий фигурант, который исполнял роль водителя. Согласно материалам дела, он не установлен. Васюк, уверены в СК, именно тот, кто бил ножом Рудникова.



В августе 2019 года Васюка этапировали из колонии, но Приморский райсуд не нашёл оснований заключать его под стражу. Рудников и прокурор обжаловали это решение, и фигурант всё же задержался в Крестах.



В июне прошлого года дело Васюка было передано судье Фрунзенского суда Олегу Щербакову. Назначить первое заседание он не смог и после предварительного слушания в октябре принял решение вернуть дело из-за огрехов в обвинительном заключении — его пишет следователь и утверждает прокурор.



После работы над ошибками материалы 16 февраля получил уже другой судья Фрунзенского райсуда. К производству дело ещё не принято, предварительное слушание не назначено.

