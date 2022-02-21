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Дело о покушении на журналиста Рудникова буксует. Его второй раз изучает петербургский суд

Фрунзенский районный суд Петербурга предпринимает вторую попытку рассмотреть дело о покушении на убийство главреда калининградской газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова. После первой следствию пришлось переписывать обвинительное заключение.

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О регистрации уголовного дела в отношении Михаила Васюка объединённая пресс-служба сообщила 21 февраля. Васюку вменяют нападение на журналиста Игоря Рудникова, которое произошло в марте 2016 года в калининградском кафе «Солянка». Пострадавший получил пять ударов ножом, выжил. Он неоднократно называл Васюка своим несостоявшимся убийцей, статус обвиняемого тот получил только в августе 2019 года.

К этому времени Васюк уже успел признаться в двойном убийстве по другому делу и уехать в колонию в Астраханской области со сроком в 12 лет строгого режима. В расследовании нападения на журналиста также появились подвижки: в ноябре 2017 года к девяти годам лишения свободы приговорили Алексея Каширина.

По версии следствия, был ещё и третий фигурант, который исполнял роль водителя. Согласно материалам дела, он не установлен. Васюк, уверены в СК, именно тот, кто бил ножом Рудникова.

В августе 2019 года Васюка этапировали из колонии, но Приморский райсуд не нашёл оснований заключать его под стражу. Рудников и прокурор обжаловали это решение, и фигурант всё же задержался в Крестах.

В июне прошлого года дело Васюка было передано судье Фрунзенского суда Олегу Щербакову. Назначить первое заседание он не смог и после предварительного слушания в октябре принял решение вернуть дело из-за огрехов в обвинительном заключении — его пишет следователь и утверждает прокурор.

После работы над ошибками материалы 16 февраля получил уже другой судья Фрунзенского райсуда. К производству дело ещё не принято, предварительное слушание не назначено.

Игорь Рудников пытался подтолкнуть расследование дела о покушении своими силами, но в результате попал под следствие. Ему вменили вымогательство 50 тысяч долларов, пособником назвали бывшего заместителя полномочного представителя по Северо-Западу Александра Дацышина, жертвой – генерал-лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденёва.

В июне 2019 года суд не признал в Рудникове и Дацышине вымогателей.

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