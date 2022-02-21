Не дождались. Смольный уличил 7 баров в работе в ночное время накануне смягчения запретов

В частности, в ходе ночного рейда с пятницы на субботу сотрудники ККИ при содействии полиции нашли 7 заведений, которые продолжили работу после полуночи. Напомним, с 21 февраля заведениям общепита можно работать до 2:00. Но это было не единственное нарушение, сообщили в Смольном. «Почти во всех заведениях посетители курили кальяны, в ряде предприятий отсутствовали журналы дезинфекции и термометрии, разметка, QR-код организации, сотрудники не использовали СИЗ, в одном из ресторанов проводилась дискотека», — отмечается в пресс-релизе.

По данным «Фонтанки», речь идет о ресторане Del Mar на Туристской улице, кальянной Feromon на улице Оптиков, баре «Хаус-Бар» на проспекте Энгельса, ресторане «Филадельфия» на Невском проспекте, кальянной «Мертвые души» и баре Lovecraft на Большой Конюшенной улице, ресторане «Мясной цех» на Инструментальной улице.



«Изменения в 121-е постановление, в том числе по продлению часов работы предприятий общепита, вступают в силу сегодня. Но основные санитарные требования сохраняются, их выполнение контролируется», — цитируются в сообщении Смольного слова губернатора Александра Беглова.



Рейды в дневное время выявили нарушения в 14 объектах. В ряде организаций у сотрудников не было СИЗ, отсутствовал QR-код по фактическому адресу, проверяющим не были предоставлены журналы измерения температуры и дезинфекции. Также в некоторых организациях не проверяли QR-коды у посетителей, не было дистанции в 1,5 метра между столиками.



По результатам проверок возбуждены административные производства, которые предусматривают штраф до 300 тысяч рублей.

