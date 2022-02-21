Представитель милиции ДНР: Республика нуждается в военной и финансовой помощи России

Самопровозглашенной Донецкой народной республике необходима финансовая и военная помощь России. Об этом 21 февраля заявил представитель милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, «в Донбассе идет война, ситуация критическая». Басурин напомнил, что, как сообщалось ранее, в регионе десятки тысяч человек остались без питьевой воды. Это якобы является «геноцидом со стороны Киева». Ранее в ДНР объявили режим ЧС «государственного уровня» из-за приостановки работы насосной станции. О причинах остановки не сообщалось.