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Представитель милиции ДНР: Республика нуждается в военной и финансовой помощи России

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Самопровозглашенной Донецкой народной республике необходима финансовая и военная помощь России. Об этом 21 февраля заявил представитель милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, «в Донбассе идет война, ситуация критическая». Басурин напомнил, что, как сообщалось ранее, в регионе десятки тысяч человек остались без питьевой воды. Это якобы является «геноцидом со стороны Киева». Ранее в ДНР объявили режим ЧС «государственного уровня» из-за приостановки работы насосной станции. О причинах остановки не сообщалось.

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Комментарии (41)

pulkovoserg
А я , житель СПб, желаю финансовой помощи запада. Хочу чистоту на дорогах, как в Финляндии, минималку как в Норвегии, машины - как в Швеции.
lamer
Там суммы нужны смехотворные, а вы тут уже с голоду собрались помирать. Опять суслики о вегетации зерновых рассуждают.
Pilat
75% за ДНР и ЛНР.
так что заглохните либерда
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