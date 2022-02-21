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В Петербург из Дагестана доставили мужчину, обвиняемого в смертельном ударе ножом 11-летней давности

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В Петербург доставили мужчину, который может быть причастен к смертельному удару ножом, совершенному осенью 2010 года около станции метро «Озерки». Его задержали в Республике Дагестан, сейчас мужчине 36 лет.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба Следственного комитета по Петербургу, следствие полагает, что больше 11 лет назад мужчина ударил случайного знакомого ножом в грудь. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

В марте 2011 года обвиняемому заочно избрали меру пресечения — заключение под стражу. Он был объявлен в международный розыск и наконец задержан в Дагестане. Мужчина проходит фигурантом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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Комментарии (3)

Кровокрас
в 2010 зарезал, в 2011 установлен, а в 2022 "в ходе целенаправленной деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет" задержан
т.е. 11 лет его никто и не искал
pila_grigoryeva
там в горах таких полно
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