В Петербург из Дагестана доставили мужчину, обвиняемого в смертельном ударе ножом 11-летней давности

В Петербург доставили мужчину, который может быть причастен к смертельному удару ножом, совершенному осенью 2010 года около станции метро «Озерки». Его задержали в Республике Дагестан, сейчас мужчине 36 лет.



Как сообщает 21 февраля пресс-служба Следственного комитета по Петербургу, следствие полагает, что больше 11 лет назад мужчина ударил случайного знакомого ножом в грудь. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.



В марте 2011 года обвиняемому заочно избрали меру пресечения — заключение под стражу. Он был объявлен в международный розыск и наконец задержан в Дагестане. Мужчина проходит фигурантом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

