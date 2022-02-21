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В сегменте МСБ больше кредитов берут компании, работающие в строительстве, сельском хозяйстве и торговле

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По итогам 2021 года ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте МСБ на 16% до 2 трлн рублей. При этом сумма кредитных соглашений банка с клиентами по различным госпрограммам поддержки превысила 730 млрд рублей.

Как отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, стратегической целью банка является миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года, на сегодняшний момент их число приблизилось к 860 тыс., увеличившись за 2021 год на 35%. Во многом это связано с развитием и цифровизацией продуктов и сервисов — так, объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза. Также росту способствует новых появление кредитных продуктов, например, предодобренных кредитов для ИП, которые еще не являются клиентами банка.

В общем объеме кредитного портфеля компаний среднего и малого бизнеса лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%), отметили в банке.

Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 26% и составил 400 млрд рублей — банк начал выдавать электронные банковские гарантии в пользу налоговых органов, а электронные таможенные гарантии стали доступны для предпринимателей и малого бизнеса.

Также дистанционно более 90% клиентов открывают депозиты, используя интернет-банк или мобильное приложение. За 2021 год объем привлеченных средств на счета вырос на 14% до 2 трлн рублей.

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