В сегменте МСБ больше кредитов берут компании, работающие в строительстве, сельском хозяйстве и торговле

По итогам 2021 года ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте МСБ на 16% до 2 трлн рублей. При этом сумма кредитных соглашений банка с клиентами по различным госпрограммам поддержки превысила 730 млрд рублей.

Как отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, стратегической целью банка является миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года, на сегодняшний момент их число приблизилось к 860 тыс., увеличившись за 2021 год на 35%. Во многом это связано с развитием и цифровизацией продуктов и сервисов — так, объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза. Также росту способствует новых появление кредитных продуктов, например, предодобренных кредитов для ИП, которые еще не являются клиентами банка.