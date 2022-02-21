Вас это не касается! Из-за беженцев российские регионы вводят режим ЧС, объясняем последствия

Особые режимы делятся по степени масштаба и степени угроз. Есть режим повышенной готовности — ставший широко известным в связи с противоэпидемическими мерами. Есть режим чрезвычайной ситуации — чаще всего о нем слышно во время крупных лесных пожаров. Наивысшая степень угрозы — режим чрезвычайного положения. Он бывает крайне редко: в последний раз — в 1993 году во время штурма Белого дома.



Бывают еще режим контртеррористической операции и военное положение — но это совсем другая история.

