Вас это не касается! Из-за беженцев российские регионы вводят режим ЧС, объясняем последствия

Что это за режим такой?
Особые режимы делятся по степени масштаба и степени угроз. Есть режим повышенной готовности — ставший широко известным в связи с противоэпидемическими мерами. Есть режим чрезвычайной ситуации — чаще всего о нем слышно во время крупных лесных пожаров. Наивысшая степень угрозы — режим чрезвычайного положения. Он бывает крайне редко: в последний раз — в 1993 году во время штурма Белого дома.
Бывают еще режим контртеррористической операции и военное положение — но это совсем другая история.
Это региональная история?
Режим чрезвычайной ситуации может быть введен либо в масштабах страны, либо на ограниченной территории: какого-то региона, в зоне лесных пожаров или наводнений. Первого еще ни разу не было. Второе — не редкость. В последний раз Владимир Путин объявил чрезвычайной ситуацию в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском в 2020 году. Она получила определение «федерального масштаба», но несмотря на это, где-то за пределами и некоторых кабинетов в Москве последствия этого решения не ощущались.
Чрезвычайная ситуация — значит, гайки закручивают?
Режим чрезвычайной ситуации регулируется федеральным законом № 68 от 21.12.94 с многочисленными изменениями. В соответствии со ст. 56 Конституции РФ, при чрезвычайных ситуациях допускаются ограничения некоторых прав и свобод граждан, но лишь в разумных пределах.
Гражданам что-то запретят?
Поскольку режим «ЧС» носит довольно мягкий характер, большинство строгостей, характерных «чрезвычайному положению», к нему не относятся. Так, при «чрезвычайной ситуации» речь не идет ни о комендантских часах, ни о запрете на собрания граждан, ни о приостановке полномочий местных и региональных властей. Не вводится цензура, не проводится мобилизация граждан, не отменяются выборы и референдумы.
Тогда что меняется?
Определенные последствия введения режима чрезвычайной ситуации все же есть.
- Органы госвласти получают право проводить закупки без необходимых конкурсных процедур
- К ликвидации последствий ЧС могут привлекаться специализированные армейские подразделения
- В ряде случаев власти получают право привлекать транспорт, принадлежащий как государственным, так и коммерческим организациям. То есть, к примеру, руководитель штаба по ликвидации последствий ЧС может не попросить, а именно потребовать от частного перевозчика предоставить автобусы для перевозки жителей, а от грузоперевочиков — грузовики для подвоза нужных товаров. Правда, даже при более жестком режиме чрезвычайного положения реквизирование транспорта должно быть оплачено государством. Речи о принудительном привлечении машин, принадлежащих физлицам, нет.
Видимо, заставят людей больше работать?
Еще одно право, которое получают власти в режиме ЧС, — возможность привлекать к работе определенных специалистов даже в выходные дни. Как правило, в зависимости от характера той ситуации, речь идет о пожарных, спасателях, сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников.
А у нас разве не чрезвычайная ситуация с начала пандемии?
В самом начале пандемии коронавируса в дополнение к федеральному закону правительство РФ издало постановление от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Но ничего особенно строгого там нет: «соблюдать общественный порядок и требования законодательства; выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц; эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или использовать средства коллективной или индивидуальной защиты; иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина». Вряд ли в ситуации с беженцами это будет применимо к жителям регионов, куда они приезжают.