Сеть «Газпромнефть» расширила географию. В планах — новые АЗС на трассе «Нева»

Почти половина новых заправок появилась на дорогах Центрального федерального округа: 16 — в Москве и Московской области, 6 — в Рязанской области, 3 — в Воронежской.



Современные инструменты рыночной аналитики и программа лояльности, построенная при помощи умных технологий, помогли улучшить операционные результаты компании. Общий объем розничных продаж через сеть АЗС в России в 2021 году составил 9 млн тонн (+12%). Чтобы обеспечить потребности рынка, «Газпром нефть» за год нарастила производство топлива на российских НПЗ более чем на 7%.

