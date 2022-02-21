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Сеть «Газпромнефть» расширила географию. В планах — новые АЗС на трассе «Нева»

Поездки по России становятся комфортнее. За минувший год сеть АЗС «Газпромнефть» увеличила количество автозаправок на 4%. Всего их в стране 1 432 — в 47 регионах.

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Фото: предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть»
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Почти половина новых заправок появилась на дорогах Центрального федерального округа: 16 — в Москве и Московской области, 6 — в Рязанской области, 3 — в Воронежской.

Современные инструменты рыночной аналитики и программа лояльности, построенная при помощи умных технологий, помогли улучшить операционные результаты компании. Общий объем розничных продаж через сеть АЗС в России в 2021 году составил 9 млн тонн (+12%). Чтобы обеспечить потребности рынка, «Газпром нефть» за год нарастила производство топлива на российских НПЗ более чем на 7%.

Особая ставка — на экологию и энергоэффективность. «Газпром нефть» внедряет энергосберегающие технологии при строительстве и эксплуатации АЗС. Также компания продолжает оснащать заправки быстрыми зарядными станциями для электромобилей. Новые электрозарядки доступны для пользователей в Москве, Петербурге и в Краснодарском крае.

«В 2021 году мы расширили географию деятельности сети, открыли новые станции и повысили эффективность действующих, — отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России. — Развитие продолжается: в наших планах — открытие порядка 45 автозаправочных станций «Газпромнефть» в России. Это будут как объекты городского формата, так и АЗС на крупнейших новых автомагистралях: М-11 «Нева», М-12 и ЦКАД».

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Фото: предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть»

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