Глава ДНР призвал «встать на защиту» самопровозглашенной республики «всех, способных держать оружие в руках»

Глава ДНР Денис Пушилин 21 февраля опубликовал обращение к жителям самопровозглашенной республики.



«Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех, способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — говорится в его заявлении.



Пушилин сообщил: «Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории». Он добавил, что артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов.

