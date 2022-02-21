Глава ДНР призвал «встать на защиту» самопровозглашенной республики «всех, способных держать оружие в руках»

Глава ДНР Денис Пушилин 21 февраля опубликовал обращение к жителям самопровозглашенной республики.
«Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех, способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — говорится в его заявлении.
Пушилин сообщил: «Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории». Он добавил, что артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов.
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», — заявил глава ДНР. И уточнил, что также активизировались «украинские диверсионные группы».
Отметим, Денис Пушилин до того, как стать лидером ДНР, получил известность как глава местного отделения «МММ» Сергея Мавроди.