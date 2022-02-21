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Глава ДНР призвал «встать на защиту» самопровозглашенной республики «всех, способных держать оружие в руках»

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Глава ДНР Денис Пушилин 21 февраля опубликовал обращение к жителям самопровозглашенной республики.

«Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех, способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — говорится в его заявлении.

Пушилин сообщил: «Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории». Он добавил, что артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов.

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», — заявил глава ДНР. И уточнил, что также активизировались «украинские диверсионные группы».

Отметим, Денис Пушилин до того, как стать лидером ДНР, получил известность как глава местного отделения «МММ» Сергея Мавроди.

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Комментарии (24)

VKuser49193372
Не хочется, чтобы к нам приезжали эти беженцы. Пусть они все успокоятся и живут у себя. И, мне кажется, что никаких особых обстрелов нет, и, возможно, стреляют какие-то неоднозначные люди с целью провокаций
житель города П.
Не в качестве докапывания, а с профессиональной точки зрения, есть вопросы: декларируется что последние дни идут массовые обстрелы территории ДНР и ЛНР. Передачи на ТВ ДНР идут с титрами "МАССОВЫЕ ОБСТРЕЛЫ".. Но.. Второй день крутят ролики про задержание террористов в частном доме, про вчерашний утренний обстрел (интервью с владельцем участка рядом с которым взрывалось, самого обстрела нет), третий день про военкоматы и эвакуацию... Непонятно, почему НЕТ ни одного видеоряда именно обстрела? Ну хоть издали, хоть как то. Это недоработка. У кого-то может создаться ложное впечатление что никаких обстрелов нет.
sektor7
Гондор зажег сигнальные огни, повелитель..
И Рохан явится на битву (с)
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