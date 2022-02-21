Петербуржцам расскажут о планах Илона Маска, завоевании Луны и других космических миссиях на 2022 год

Весной должна совершить первый полет американская тяжелая ракета-носитель Space Launch System с первым из космических кораблей «Орион». Полет будет беспилотный, у миссии Artemis 1, соответственно, миссия — полететь к Луне и через 25 дней вернуться. Чем это будет отличаться от прежних полетов к Луне и что еще нас ждет в этом году, 23 февраля расскажут известные популяризаторы космонавтики Игорь Тирский и Дмитрий Олиферович. 18+

Беспилотная «Артемида-1» должна проложить дорогу пилотируемой «Артемиде-2», а та — «Артемиде-3», в ходе которой в 2024 году американцы опять высадятся на Луну, где не были больше полувека. Луна в этом году вообще популярна: Южная Корея запустит к ней орбитальный аппарат, Россия надеется отправить на южный полюс естественного спутника Земли автоматическую станцию «Луна-25». Из других планов: в минувшем году китайцы запустили базовый модуль своей космической станции, а в этом году станцию достроят. Миссия Dart стартовала в 2021 году, но в этом году достигнет цели — спутника астероида Дидимос, чтобы в этот спутник врезаться и чуть сдвинуть его орбиту. Илон Маск тоже не даст заскучать: испытает ракету Starship — полет суборбитальный, но именно версию Starship будут потом использовать для упомянутой высадки людей на Луну.

