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Петербуржцам расскажут о планах Илона Маска, завоевании Луны и других космических миссиях на 2022 год

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Весной должна совершить первый полет американская тяжелая ракета-носитель Space Launch System с первым из космических кораблей «Орион». Полет будет беспилотный, у миссии Artemis 1, соответственно, миссия — полететь к Луне и через 25 дней вернуться. Чем это будет отличаться от прежних полетов к Луне и что еще нас ждет в этом году, 23 февраля расскажут известные популяризаторы космонавтики Игорь Тирский и Дмитрий Олиферович. 18+

Фото: Borkia, pixabay.com
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Беспилотная «Артемида-1» должна проложить дорогу пилотируемой «Артемиде-2», а та — «Артемиде-3», в ходе которой в 2024 году американцы опять высадятся на Луну, где не были больше полувека. Луна в этом году вообще популярна: Южная Корея запустит к ней орбитальный аппарат, Россия надеется отправить на южный полюс естественного спутника Земли автоматическую станцию «Луна-25». Из других планов: в минувшем году китайцы запустили базовый модуль своей космической станции, а в этом году станцию достроят. Миссия Dart стартовала в 2021 году, но в этом году достигнет цели — спутника астероида Дидимос, чтобы в этот спутник врезаться и чуть сдвинуть его орбиту. Илон Маск тоже не даст заскучать: испытает ракету Starship — полет суборбитальный, но именно версию Starship будут потом использовать для упомянутой высадки людей на Луну.

Игорь Тирский — выпускник Аэрокосмического факультета МАИ, научный редактор книг по астрономии. Дмитрий Олиферович — директор по маркетингу аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика», член Федерации космонавтики России. Вместе они — проект The Space Case. Слушаем их лекцию «Перспективы космических исследований» 23 февраля в Планетарии № 1 (наб. Обводного канала, 74 Ц), регистрация на сайте.

Александра Шеромова

Фото: Borkia, pixabay.com

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Комментарии (3)

Piter Russo
Artemis 1 доставит мусор свидетельствующий о прибывании америкаецев на луне. Астранавты Artemis 2 и 3 успешно его обнаружат)
kukuruzza
С кем он там на Луне воевать собрался?
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