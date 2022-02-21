Изъяли золотые слитки, 12 миллионов и часы. В Петербурге задержали часть группировки предполагаемых киберпреступников

Сотрудники Управления «К» МВД и Следственного комитета России пресекли деятельность предполагаемых киберпреступников. В Петербурге, Перми и Саратове задержали шестерых фигурантов, у которых изъяли золотые слитки и дорогие часы.



Как сообщает 21 февраля пресс-служба МВД, по версии следствия, задержанные создали в Интернете площадку, где покупались и продавались персональные данные пользователей — номера банковских карт и соцстрахования иностранцев. Также в ход шли доступы к серверам по протоколу удаленного рабочего стола.

