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Изъяли золотые слитки, 12 миллионов и часы. В Петербурге задержали часть группировки предполагаемых киберпреступников

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Фото: Пресс-центр МВД России
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Сотрудники Управления «К» МВД и Следственного комитета России пресекли деятельность предполагаемых киберпреступников. В Петербурге, Перми и Саратове задержали шестерых фигурантов, у которых изъяли золотые слитки и дорогие часы.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба МВД, по версии следствия, задержанные создали в Интернете площадку, где покупались и продавались персональные данные пользователей — номера банковских карт и соцстрахования иностранцев. Также в ход шли доступы к серверам по протоколу удаленного рабочего стола.

Автор: Пресс-центр МВД России

После 11 обысков дома и в офисах задержанных обнаружили телефоны, компьютеры и носители информации, «имеющие доказательственное значение». В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба у них изъяли 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три машины премиум-класса, 12 миллионов рублей и «предметы роскоши» — судя по видео, часы.

Всем фигурантам предъявили обвинения и заключили под стражу. Возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей.

Фото: Пресс-центр МВД России

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Комментарии (2)

Батарейкин
Особенно роскошны и дОроги Apple Watch!!!
Otkating
Целая группа не потянула выемку стандартного полковника. И унитаза золотого нет.
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