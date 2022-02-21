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Напротив Смольного машины встают в очередь на парковку на тротуаре, а въезжают по «зебре»

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На злостные нарушения парковки в знаковом районе Петербурга жалуется читатель «Фонтанки». Обращения в полицию не помогают. Правоохранители отвечают, что работа ведётся, но и нарушителей как будто меньше не становится.

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У дома 6, литер А, по Лафонской улице ежедневно организуется стихийная парковка на тротуаре и газоне, рассказывает читатель. Ситуация, по его словам, усугубилась после введения платной парковки: теперь с утра там выстраивается очередь из машин.

читатель «Фонтанки»

«Водители, не снижая скорости, въезжают на тротуар через пешеходный переход со стороны Тверской улицы. Многочисленные обращения в ГИБДД и прокуратуру не приносят результата. Борьба продолжается с 2015 года и до сих пор не принесла результата», — сообщает наш читатель и демонстрирует ответ из ГИБДД.

Предоставлено читателем «Фонтанки»
Предоставлено читателем «Фонтанки»
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«Соседство с правительством их не смущает, на замечание один из водителей сказал, что работает оператором в правительстве Ленинградской области», — рассказывает читатель.

Отметим, что в этом микрорайоне сосредоточено множество административных учреждений Петербурга и Ленобласти: собственно правительства, областной ЗакС, несколько комитетов и ведомств, а также Международный центр делового сотрудничества, Институт развития парламентаризма и т. д.

Предоставлено читателем «Фонтанки»
Предоставлено читателем «Фонтанки»

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Комментарии (10)

264075721
Да и не в центре. Уже невозможно просто из дома выйти! Это какой-то ужас!!! Дойти с остановки и до остановки, и остаться в живых целый квест! Кругом, кругом ведра! Почему ничего не делается??? Почему деньги сдирают не за то, что нужно?
Karl111
в центре вообще какой то беспредел с парковкой творится.
Беглову и Плугину не до этого видимо.
Veles
А почему замазали нарушителю лицо на видео? Он находится в общественном месте и является правонарушителем.
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