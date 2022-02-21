Напротив Смольного машины встают в очередь на парковку на тротуаре, а въезжают по «зебре»

На злостные нарушения парковки в знаковом районе Петербурга жалуется читатель «Фонтанки». Обращения в полицию не помогают. Правоохранители отвечают, что работа ведётся, но и нарушителей как будто меньше не становится.

У дома 6, литер А, по Лафонской улице ежедневно организуется стихийная парковка на тротуаре и газоне, рассказывает читатель. Ситуация, по его словам, усугубилась после введения платной парковки: теперь с утра там выстраивается очередь из машин.

«Водители, не снижая скорости, въезжают на тротуар через пешеходный переход со стороны Тверской улицы. Многочисленные обращения в ГИБДД и прокуратуру не приносят результата. Борьба продолжается с 2015 года и до сих пор не принесла результата», — сообщает наш читатель и демонстрирует ответ из ГИБДД.

«Соседство с правительством их не смущает, на замечание один из водителей сказал, что работает оператором в правительстве Ленинградской области», — рассказывает читатель.

