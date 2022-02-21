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В ДНР сообщили о проникновении украинской «диверсионной группы»

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Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР рассказало о бое с диверсантами с Украины.

«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на республиканское министерство госбезопасности.

Якобы украинские силы хотели приблизиться к границе с Россией. Власти республики сообщают о ведущемся бое.

Кроме того, власти республики рассказали, что при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке подорвался украинский диверсант.

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Комментарии (19)

Leo.S
Для пропагандистов открылось новое широкое поле работы.
VKuser49193372
Уже напрягает эта жосткая пропаганда. Понятно, что не хотят расширения НАТО итп. Но не надо всех держать за дураков
killbeachtrash
Знаем , бывало...Он шел на Одессу, а вышел к Донбассу ( строчка из песни подкорректированная для сдающих ЕгЭ) !
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