В ДНР сообщили о проникновении украинской «диверсионной группы»

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР рассказало о бое с диверсантами с Украины.
«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на республиканское министерство госбезопасности.
Якобы украинские силы хотели приблизиться к границе с Россией. Власти республики сообщают о ведущемся бое.
Кроме того, власти республики рассказали, что при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке подорвался украинский диверсант.