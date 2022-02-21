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«Нива» в Петербурге показала высший класс парковки на сугробе

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Несмотря на продолжительную оттепель, снег по-прежнему сильно мешает петербургским автомобилистам.

Параллельная парковка и так у многих вызывает трудности, а если при этом надо взобраться на снежную «горку», есть риск вообще не справиться. Так, не смогли выполнить задачу целиком «Матиз» на Суздальском шоссе и «Хёндэ» во дворе дома 51, корпус 1, по Планерной улице. Фотографии возмущённых очевидцев публикует 21 февраля сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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Другое дело — «Нива». Отечественный внедорожник с брянскими номерами стал «царём горы» на одной из улиц в центре города, рассказывают «Признавашки».

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«Так вот почему куча снега не убрана», — иронизируют в комментариях.

Фото:
Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Комментарии (10)

Avs7153
"Шумел сурово брянский Нив..." (С)
Telman_spb
хоть рекламу нивы снимать на таких сугробах )
ash364
ПОлное неуважение проявил водятел этой нивы к сожителям в городе. Как теперь убирать ночью эту кучу снега?
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