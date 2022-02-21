«Нива» в Петербурге показала высший класс парковки на сугробе

Несмотря на продолжительную оттепель, снег по-прежнему сильно мешает петербургским автомобилистам.
Параллельная парковка и так у многих вызывает трудности, а если при этом надо взобраться на снежную «горку», есть риск вообще не справиться. Так, не смогли выполнить задачу целиком «Матиз» на Суздальском шоссе и «Хёндэ» во дворе дома 51, корпус 1, по Планерной улице. Фотографии возмущённых очевидцев публикует 21 февраля сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Другое дело — «Нива». Отечественный внедорожник с брянскими номерами стал «царём горы» на одной из улиц в центре города, рассказывают «Признавашки».
«Так вот почему куча снега не убрана», — иронизируют в комментариях.