Народная милиция ДНР: Военнослужащий и шахтёр погибли при обстреле ВСУ

В результате «украинской агрессии» один военнослужащий военной милиции ДНР погиб, другой получил тяжелые ранения, двое контужены, сообщает 21 февраля Народная милиция ДНР. Кроме того, по данным ведомства, при миномётном обстреле погиб мирный житель — работник шахты «Трудовская», который ехал на утреннюю смену.



«Сегодня ночью украинские боевики 55-й артиллерийской бригады с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ открыли огонь из 122-ммствольной артиллерии и 120-мм миномётов по району н.п. Коминтерново. Всего противником было выпущено около 12 снарядов 122 мм и 50 мин калибра 120 мм», — говорится в публикации.

