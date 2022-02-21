Курс рубля и рынок акций РФ развернулись вверх

На Московской бирже 21 февраля вслед за локальным подорожанием нефти развернулись вверх курс рубля к доллару и евро и рынок акций.
Как сообщает «Интерфакс», после первой минуты торгов доллар подорожал до 77,55 рубля (на 25 копеек), но через полчаса подешевел до 76,73 рубля. Евро на первой минуте подорожал до 88,1 рубля (на 55 копеек), а через полчаса подешевел до 87,15 рубля.
По оценке экспертов, подъём рубля связан с локальным подъёмом котировок нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 мск поднялась до 93,66 доллара за баррель (в 7:01 она составляла 93,39 доллара за баррель).
Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник также развернулся вверх на фоне отскока нефти, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Украины. Индекс Мосбиржи поднялся до 3450 пунктов после локального отката к 3360 пунктам. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах
Сильнее всего подорожали расписки OZON (