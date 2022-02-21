От подвала до крыши. Чем отличаются современные дома, кроме внешнего вида?

Девелоперы часто подчеркивают, что у жилого комплекса — навесной фасад. Это действительно важно?
Если сравнивать с оштукатуренными стенами, навесной вентилируемый фасад выглядит более привлекательно и престижно. Но, пожалуй, существеннее то, что он долговечнее и проще в ремонте: при повреждении просто меняется плитка. И самое главное — благодаря воздушной прослойке между минеральной ватой и облицовочным материалом в доме создается комфортная температура.
Чем витражное остекление балконов и лоджий со светоотражающим покрытием отличается от обычного?
Оно не пропускает солнечные лучи и помогает сохранять приятную температуру в помещении. Кроме того, такой материал не искажает цвета окружающего мира, защищает от ультрафиолета и… любопытных взглядов. Если смотреть снаружи, нельзя разглядеть, что происходит на балконе или в лоджии. Зато очевидно, что витражное остекление украшает дом. Оно придает фасаду законченный, гармоничный вид, а на верхних этажах отражает проплывающие облака.
Как происходит фильтрация воды в современных домах?
На специальной станции проводится механическая многоступенчатая очистка системой специальных фильтров и сверх того — ультрафиолетовое обеззараживание. В результате вода доводится до состояния питьевой. Кроме очевидной пользы для здоровья и вкусного чая она помогает экономить, так как бережет от поломок сантехнику и бытовые приборы.
Как устроено отопление в новостройках?
В каждом доме создается несколько самостоятельных систем отопления для разных типов помещений: жилой части и встроенных нежилых помещений. Коммунальные платежи разбиты по группам, поэтому владельцам квартир не придется платить за отопление коммерции.
Для чего нужен индивидуальный тепловой пункт?
По умолчанию петербургская новостройка получает от города два вида воды: холодную — от «Водоканала» и горячую — от теплосети. Первая приходит в дом довольно чистой, а вот вторая может содержать ржавчину и иметь недостаточно высокую температуру.
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) создаются, чтобы готовить для каждого дома горячую воду правильной температуры и высокого качества. «Городскую» застройщики используют только в теплообменниках. В ИТП холодную воду чистят, обогревают и отправляют в квартиры.
Важный нюанс: схема внутреннего горячего водоснабжения выстроена таким образом, что жильцам не нужно долго сидеть у открытого крана, чтобы дождаться нужной температуры. А это и плюс к карме защитника природы, и снижение коммунальных платежей.
Система частотного регулирования напора обеспечивает стабильную работу рычажных смесителей. Если в старом фонде открыть кран рано утром, смеситель иногда выбивает из-за так называемой пробки давления, и дорогие модели последних поколений в результате могут просто сломаться. Поэтому в новых домах стоят «частотники» — они предотвращают гидравлический удар.
Почему застройщики перешли на горизонтальную разводку отопления?
Действительно, трубопроводы теперь не идут вертикальными стояками около окон, а прячутся в защитную гофротрубу и прокладываются в конструкции подготовки пола. Это позволяет создать более привлекательный интерьер и сохранить полезную площадь, так как не приходится скрывать трубы под обшивкой.
Вместо батарей-гармошек в квартирах устанавливают стальные панельные радиаторы с регуляторами, которые позволяют настраивать температуру с шагом в пять градусов. Это дает возможность довольно точно регулировать климат в каждой комнате. А тепловые счетчики помогают экономить на оплате отопления.
Как в новостройках работает система вентиляции?
В каждой квартире есть вентблоки, которые забирают «грязный» воздух и при этом не позволяют запахам проникать из одной квартиры в другую. Чаще всего их столько, сколько в помещении мокрых зон.
Вентиляция происходит так. Воздух из кухни и санузла через вытяжные решетки попадает в каналы-спутники, а оттуда — в основной канал (вентблок) на этаже. Далее его выводят за пределы здания через кровлю. Иногда для лучшей тяги в квартирах на последних этажах устанавливают механический вентилятор в спутник-канале.
А как происходит приток свежего воздуха?
Он поступает в квартиры через приточные клапаны, установленные в конструкции окон и балконных дверей. В студиях в стены дополнительно встраиваются КИВы — клапаны инфильтрации воздуха, чтобы было легко и удобно поддерживать комфортный климат.
Как обеспечивается безопасность домов?
Большую роль в этом играет система видеонаблюдения. Камеры стоят на придомовой территории, на автостоянке (у въездов, выездов и в проездах), у входов в корпуса, в лифтах и лифтовых холлах на первых этажах. Их сигналы сводят на цифровой видеорегистратор в диспетчерской.
Кстати, раньше диспетчерских не было. Какая от них польза?
Это центр управления, где в автоматизированном режиме ведется контроль работы всех инженерных систем. Сюда поступают автоматические сообщения о неисправности вентиляторов, вскрытии дверей и окон технических помещений, включении и выключении света, засорении фильтров, состоянии насосов, расходе воды, температуре батарей, протечках и многом другом.
Ставят ли в новых ЖК счетчики (тепла, воды и т.д.), которые сами подают показания?
В высоком комфорт-классе можно найти не только продвинутые счетчики, но и высокотехнологичные системы, превращающие новостройку в умный дом. Компания «Петербургская Недвижимость» в прошлом году представила концепцию SetlHome для проектов Setl Group. Она объединяет различные внутридомовые и внутриквартирные системы: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофоны, получение информации от датчиков в квартире. А управлять всем этим можно через приложение на смартфоне!
SetlHome автоматически собирает данные о расходе электричества, воды, тепла и передает их управляющей компании. Все начисления отображаются в приложении. Оплатить выставленные счета можно там же — с банковской карты.
В системе онлайн-коммуникаций SetlHome есть возможность общаться с соседями и управляющей компанией. Здесь можно решать любые вопросы, не требующие личного присутствия собственника, и узнавать важные новости из жизни дома. Сантехника или электрика также можно вызывать через приложение.
В системе IP-домофонии предусмотрен бесконтактный ключ с особой кодировкой, благодаря которой его нельзя дублировать или подделать. Также попасть в парадную можно с помощью приложения. Для этого не потребуется даже доставать телефон из кармана или сумки: когда человек подходит к вызывной панели, приложение синхронизируется с домофоном по Bluetooth.
В квартирах устанавливаются датчики, подключенные к Setl Home. В случае протечки, задымления или попытки проникновения сигналы будут поступать на экран смартфона.
Где в Петербурге строят жилье по современным стандартам?
Интересный пример — жилой комплекс Pulse Premier (Пульс Премьер),* который компания Setl Group возводит на берегу Невы, между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. В новом проекте высокого комфорт-класса можно найти множество плюсов: удачное расположение и впечатляющие виды на речную гладь, транспортную доступность и готовую инфраструктуру, собственный променад и городскую площадь, уникальные спортивные и детские площадки. И, разумеется, современные технологии строительства. Эксклюзивный брокер проекта — компания «Петербургская Недвижимость».
А для вас «начинка» дома имеет значение при покупке квартиры?
Справочная информация
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
*ЖК Pulse Premier (Пульс Премьер) — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Октябрьская», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.