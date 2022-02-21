От подвала до крыши. Чем отличаются современные дома, кроме внешнего вида?

По умолчанию петербургская новостройка получает от города два вида воды: холодную — от «Водоканала» и горячую — от теплосети. Первая приходит в дом довольно чистой, а вот вторая может содержать ржавчину и иметь недостаточно высокую температуру.



Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) создаются, чтобы готовить для каждого дома горячую воду правильной температуры и высокого качества. «Городскую» застройщики используют только в теплообменниках. В ИТП холодную воду чистят, обогревают и отправляют в квартиры.



Важный нюанс: схема внутреннего горячего водоснабжения выстроена таким образом, что жильцам не нужно долго сидеть у открытого крана, чтобы дождаться нужной температуры. А это и плюс к карме защитника природы, и снижение коммунальных платежей.



Система частотного регулирования напора обеспечивает стабильную работу рычажных смесителей. Если в старом фонде открыть кран рано утром, смеситель иногда выбивает из-за так называемой пробки давления, и дорогие модели последних поколений в результате могут просто сломаться. Поэтому в новых домах стоят «частотники» — они предотвращают гидравлический удар.

