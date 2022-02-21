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От подвала до крыши. Чем отличаются современные дома, кроме внешнего вида?

От подвала до крыши. Чем отличаются современные дома, кроме внешнего вида?

Предлагаем присмотреться к новостройкам последних лет и разобраться, какие умные технологии и стандарты строительства применяются сегодня.

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1

Девелоперы часто подчеркивают, что у жилого комплекса — навесной фасад. Это действительно важно?

Если сравнивать с оштукатуренными стенами, навесной вентилируемый фасад выглядит более привлекательно и престижно. Но, пожалуй, существеннее то, что он долговечнее и проще в ремонте: при повреждении просто меняется плитка. И самое главное — благодаря воздушной прослойке между минеральной ватой и облицовочным материалом в доме создается комфортная температура.

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stock.adobe.com
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2

Чем витражное остекление балконов и лоджий со светоотражающим покрытием отличается от обычного?

Оно не пропускает солнечные лучи и помогает сохранять приятную температуру в помещении. Кроме того, такой материал не искажает цвета окружающего мира, защищает от ультрафиолета и… любопытных взглядов. Если смотреть снаружи, нельзя разглядеть, что происходит на балконе или в лоджии. Зато очевидно, что витражное остекление украшает дом. Оно придает фасаду законченный, гармоничный вид, а на верхних этажах отражает проплывающие облака.

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freepik.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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3

Как происходит фильтрация воды в современных домах?

На специальной станции проводится механическая многоступенчатая очистка системой специальных фильтров и сверх того — ультрафиолетовое обеззараживание. В результате вода доводится до состояния питьевой. Кроме очевидной пользы для здоровья и вкусного чая она помогает экономить, так как бережет от поломок сантехнику и бытовые приборы.

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stock.adobe.com
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4

Как устроено отопление в новостройках?

В каждом доме создается несколько самостоятельных систем отопления для разных типов помещений: жилой части и встроенных нежилых помещений. Коммунальные платежи разбиты по группам, поэтому владельцам квартир не придется платить за отопление коммерции.

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stock.adobe.com
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5

Для чего нужен индивидуальный тепловой пункт?

По умолчанию петербургская новостройка получает от города два вида воды: холодную — от «Водоканала» и горячую — от теплосети. Первая приходит в дом довольно чистой, а вот вторая может содержать ржавчину и иметь недостаточно высокую температуру.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) создаются, чтобы готовить для каждого дома горячую воду правильной температуры и высокого качества. «Городскую» застройщики используют только в теплообменниках. В ИТП холодную воду чистят, обогревают и отправляют в квартиры.

Важный нюанс: схема внутреннего горячего водоснабжения выстроена таким образом, что жильцам не нужно долго сидеть у открытого крана, чтобы дождаться нужной температуры. А это и плюс к карме защитника природы, и снижение коммунальных платежей.

Система частотного регулирования напора обеспечивает стабильную работу рычажных смесителей. Если в старом фонде открыть кран рано утром, смеситель иногда выбивает из-за так называемой пробки давления, и дорогие модели последних поколений в результате могут просто сломаться. Поэтому в новых домах стоят «частотники» — они предотвращают гидравлический удар.

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stock.adobe.com
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stock.adobe.com
stock.adobe.com
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6

Почему застройщики перешли на горизонтальную разводку отопления?

Действительно, трубопроводы теперь не идут вертикальными стояками около окон, а прячутся в защитную гофротрубу и прокладываются в конструкции подготовки пола. Это позволяет создать более привлекательный интерьер и сохранить полезную площадь, так как не приходится скрывать трубы под обшивкой.

Вместо батарей-гармошек в квартирах устанавливают стальные панельные радиаторы с регуляторами, которые позволяют настраивать температуру с шагом в пять градусов. Это дает возможность довольно точно регулировать климат в каждой комнате. А тепловые счетчики помогают экономить на оплате отопления.

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stock.adobe.com
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7

Как в новостройках работает система вентиляции?

В каждой квартире есть вентблоки, которые забирают «грязный» воздух и при этом не позволяют запахам проникать из одной квартиры в другую. Чаще всего их столько, сколько в помещении мокрых зон.

Вентиляция происходит так. Воздух из кухни и санузла через вытяжные решетки попадает в каналы-спутники, а оттуда — в основной канал (вентблок) на этаже. Далее его выводят за пределы здания через кровлю. Иногда для лучшей тяги в квартирах на последних этажах устанавливают механический вентилятор в спутник-канале.

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stock.adobe.com
stock.adobe.com
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8

А как происходит приток свежего воздуха?

Он поступает в квартиры через приточные клапаны, установленные в конструкции окон и балконных дверей. В студиях в стены дополнительно встраиваются КИВы — клапаны инфильтрации воздуха, чтобы было легко и удобно поддерживать комфортный климат.

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stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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9

Как обеспечивается безопасность домов?

Большую роль в этом играет система видеонаблюдения. Камеры стоят на придомовой территории, на автостоянке (у въездов, выездов и в проездах), у входов в корпуса, в лифтах и лифтовых холлах на первых этажах. Их сигналы сводят на цифровой видеорегистратор в диспетчерской.

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stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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10

Кстати, раньше диспетчерских не было. Какая от них польза?

Это центр управления, где в автоматизированном режиме ведется контроль работы всех инженерных систем. Сюда поступают автоматические сообщения о неисправности вентиляторов, вскрытии дверей и окон технических помещений, включении и выключении света, засорении фильтров, состоянии насосов, расходе воды, температуре батарей, протечках и многом другом.

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stock.adobe.com
freepik.com
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11

Ставят ли в новых ЖК счетчики (тепла, воды и т.д.), которые сами подают показания?

В высоком комфорт-классе можно найти не только продвинутые счетчики, но и высокотехнологичные системы, превращающие новостройку в умный дом. Компания «Петербургская Недвижимость» в прошлом году представила концепцию SetlHome для проектов Setl Group. Она объединяет различные внутридомовые и внутриквартирные системы: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофоны, получение информации от датчиков в квартире. А управлять всем этим можно через приложение на смартфоне!

SetlHome автоматически собирает данные о расходе электричества, воды, тепла и передает их управляющей компании. Все начисления отображаются в приложении. Оплатить выставленные счета можно там же — с банковской карты.

В системе онлайн-коммуникаций SetlHome есть возможность общаться с соседями и управляющей компанией. Здесь можно решать любые вопросы, не требующие личного присутствия собственника, и узнавать важные новости из жизни дома. Сантехника или электрика также можно вызывать через приложение.

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freepik.com

В системе IP-домофонии предусмотрен бесконтактный ключ с особой кодировкой, благодаря которой его нельзя дублировать или подделать. Также попасть в парадную можно с помощью приложения. Для этого не потребуется даже доставать телефон из кармана или сумки: когда человек подходит к вызывной панели, приложение синхронизируется с домофоном по Bluetooth.

В квартирах устанавливаются датчики, подключенные к Setl Home. В случае протечки, задымления или попытки проникновения сигналы будут поступать на экран смартфона.

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freepik.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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Где в Петербурге строят жилье по современным стандартам?

Интересный пример — жилой комплекс Pulse Premier (Пульс Премьер),* который компания Setl Group возводит на берегу Невы, между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. В новом проекте высокого комфорт-класса можно найти множество плюсов: удачное расположение и впечатляющие виды на речную гладь, транспортную доступность и готовую инфраструктуру, собственный променад и городскую площадь, уникальные спортивные и детские площадки. И, разумеется, современные технологии строительства. Эксклюзивный брокер проекта — компания «Петербургская Недвижимость».

А для вас «начинка» дома имеет значение при покупке квартиры?

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freepik.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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Справочная информация

Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

*ЖК Pulse Premier (Пульс Премьер) — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Октябрьская», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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freepik.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
freepik.com
freepik.com
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