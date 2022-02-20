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«Пересмотрите свои планы безопасности». Американское посольство сообщило об угрозе нападений, в том числе, в Петербурге

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Посольство США в России предупредило своих граждан о возможных нападениях на торговые центры, станции метро и железнодорожные вокзалы в крупных городах РФ, в том числе Петербурге. Соответствующее заявление появилось на сайте посольства 20 февраля.

Посольство ссылается на сообщения СМИ. Помимо Москвы и Петербурга упоминаются районы повышенной напряженности вдоль границы России и Украины.

Американским гражданам предлагают держать своих близких в курсе о своей безопасности, быть внимательными к своему окружению, следить за обновлениями в СМИ, изменить личные планы безопасности, а также иметь собственные планы эвакуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это сообщение вопросом: «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?».

Напомним, судя по сообщению посольства, «данные» — это сообщения средств массовой информации.

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Комментарии (44)

AlBerkut
Чтотуд?
Америкосы открыли новости на Фъ, прочитали про наш родной Расчленинград, и дали рекомендацию своим гражданам обходить лиц с ледорубами, молотками, не стоять за прилавком в секс-шопе, а так же регулярно проверять собственную тушку на предмет точно ли ещё не отрасчленинградили? 🤔😎
Денеб
Смутные времена наступают......Ещё с ностальгией будем вспоминать лихие 90-е.....
Nothing
мы получили просто два Билета в Лето, а может это был лишь просто сон
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