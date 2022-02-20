«Пересмотрите свои планы безопасности». Американское посольство сообщило об угрозе нападений, в том числе, в Петербурге

Посольство США в России предупредило своих граждан о возможных нападениях на торговые центры, станции метро и железнодорожные вокзалы в крупных городах РФ, в том числе Петербурге. Соответствующее заявление появилось на сайте посольства 20 февраля.



Посольство ссылается на сообщения СМИ. Помимо Москвы и Петербурга упоминаются районы повышенной напряженности вдоль границы России и Украины.

Американским гражданам предлагают держать своих близких в курсе о своей безопасности, быть внимательными к своему окружению, следить за обновлениями в СМИ, изменить личные планы безопасности, а также иметь собственные планы эвакуации.