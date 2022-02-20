Генсек ОБСЕ заявила, что в Донбассе применяется запрещенное тяжелое вооружение

ОБСЕ зафиксировала в Донбассе применение тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Об этом написала в Twitter генеральный секретарь организации Хельга Шмидт 20 февраля.
Она призвала стороны отвести тяжелое вооружение, соблюдать режим прекращения огня и защитить гражданское население.
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что киевские силовики с начала суток 50 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается в телеграм-канале «ЛуганскИнформЦентр».
Добавляется, что ВСУ обстреливают из арторудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения, и, предположительно, готовятся к наступлению.