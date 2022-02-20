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Генсек ОБСЕ заявила, что в Донбассе применяется запрещенное тяжелое вооружение

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ОБСЕ зафиксировала в Донбассе применение тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Об этом написала в Twitter генеральный секретарь организации Хельга Шмидт 20 февраля.

Она призвала стороны отвести тяжелое вооружение, соблюдать режим прекращения огня и защитить гражданское население.

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что киевские силовики с начала суток 50 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается в телеграм-канале «ЛуганскИнформЦентр».

Добавляется, что ВСУ обстреливают из арторудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения, и, предположительно, готовятся к наступлению.

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Комментарии (19)

Laplace
Из сообщений ОБСЕ никогда не понятно, кто применяет тяжелое оружие. Это их обычный прием, чтобы не разоблачать зачинщика.
Денеб
Ну что, деда? До встречи в Гааге?
Piter Russo
Зеленский остановись!
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